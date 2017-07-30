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Под Новогрудком автобус вылетел в кювет: пострадала пассажирка
Авария произошла 30 июля в седьмом часу вечера около деревни Рутка-1 Новогрудского района,
Пожилой водитель автобуса объезжал промоину, которая образовалась после дождя, и оказался за пределами проезжей части: машина съехала в правый кювет.
В салоне находились две женщины, одна из которых головой ударилась о стойку и помещена в больницу. Вторая пассажирка ранений не получила.
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Авария произошла 30 июля в седьмом часу вечера около деревни Рутка-1 Новогрудского района.
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