ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Новогрудком автобус вылетел в кювет: пострадала пассажирка

31.07.2017 17:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария произошла 30 июля в седьмом часу вечера около деревни Рутка-1 Новогрудского района, сообщается на сайте Гродненской Госавтоинспекции.


Пожилой водитель автобуса объезжал промоину, которая образовалась после дождя, и оказался за пределами проезжей части: машина съехала в правый кювет.

В салоне находились две женщины, одна из которых головой ударилась о стойку и помещена в больницу. Вторая пассажирка ранений не получила.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 30 июля в седьмом часу вечера около деревни Рутка-1 Новогрудского района.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Грабовский - игрокам БАТЭ: Верю, что сможете обыграть чехов и отправить их пить пиво
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика