Под Новогрудком автобус вылетел в кювет: пострадала пассажирка

Авария произошла 30 июля в седьмом часу вечера около деревни Рутка-1 Новогрудского района, сообщается на сайте Гродненской Госавтоинспекции.





Пожилой водитель автобуса объезжал промоину, которая образовалась после дождя, и оказался за пределами проезжей части: машина съехала в правый кювет.

В салоне находились две женщины, одна из которых головой ударилась о стойку и помещена в больницу. Вторая пассажирка ранений не получила.