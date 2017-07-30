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Грабовский - игрокам БАТЭ: Верю, что сможете обыграть чехов и отправить их пить пиво

31.07.2017 17:08 — Разное | Tut.by  
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Накануне ответного поединка БАТЭ с пражской «Славией» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов со словами поддержки в адрес борисовской команды обратились известные белорусские спортсмены — бойцы ММА Артем Дамковский и Алексей Кудин, хоккеист Михаил Грабовский, а также ведущая «ББ-блога» Анна Бонд.

Четырехкратный лучший хоккеист Беларуси и самый результативный бомбардир страны в НХЛ Михаил Грабовский призвал футболистов БАТЭ проявить свои лучшие качества.

— Верю, что вы сможете одержать победу над чешской командой и отправить их пить пиво, — сказал Грабовский.

Боец ММА Алексей Кудин считает, что борисовчане способны «выйти и надрать задницу» соперникам, а болельщиков призвал заполнить трибуны «Борисов-Арены» и стать 12-м игроком команды. А чешским футболистам Кудин передал «особый привет», после которого любому противнику мало не покажется.

Видео: fcbatetv

Ответная игра между БАТЭ и пражской «Славией» состоится в среду, 2 августа, в «Борисов-Арене» и начнется в 20.00. От этого поединка зависит еврокубковая осень БАТЭ.

Билеты еще можно приобрести в кассах «Борисов-Арены», а также посредством онлайн-сервиса Ticketpro и в любом из пунктов продажи компании по всей Беларуси. В Борисове это магазины сети «Связной» (ул. Чапаева, 8; ул. III Интернационала, 5).

Обладателям клубных карт «Аматар» предоставят 50-процентную скидку на один билет — в фан-шопе и кассах «Борисов-Арены», в кассах столичного офиса Ticketpro (ул. Машерова, 25, холл 1-го этажа) и на онлайн-сервисе ticketpro.by. В других точках продаж скидка не предоставляется.

Напомним, что в первой встрече в Праге борисовчане, с 19-й минуты игравшие в меньшинстве после удаления Евгения Яблонского, потерпели минимальное поражение.

 
 
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Со словами поддержки в адрес БАТЭ обратились известные белорусские спортсмены - бойцы ММА Артем Дамковский и Алексей Кудин, хоккеист Михаил Грабовский, а также...

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