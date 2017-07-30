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Снова оранжевое: на Минск идет гроза

31.07.2017 18:24 — Разное | БДГ  
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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на вечер понедельника 31 июля и на вторник, 1 августа.

Согласно информации Гидрометцентра, ливни и грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидаются на всей территории Беларуси.

Синоптики предупреждают, что опасная погода сохранится до 12 ночи.

В Минске гроза ожидается в промежуток времени с 18 до 21 часа.

Сильная жара сохранится и во вторник, 1 августа – до +34 градусов.

 
Теги: Минск
 
 
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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на вечер понедельника 31 июля и на вторник, 1 августа. Согласно информации Гидрометцентра, ливни и грозы с порывами...

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