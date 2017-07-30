Мультфильм «Маленький принц» в белорусской озвучке собрал аншлаг в Гродно

С кинопоказа мультфильма «Маленький принц» в Гродно начался тур проекта «Белорусские уикенды» по регионам страны. 28-30 июля посетители сеансов в кинотеатре «Красная звезда» получили возможность увидеть анимационную картину по мотивам всемирно известного литературного произведения Антуана де Сент-Экзюпери в белорусской озвучке.

Показы прошли с аншлагом – еще до начала сеанса все билеты были выкуплены. Поэтому для гродненцев, которые не успели посмотреть «Маленького принца» в белоруской озвучке, организаторы решили провести дополнительные сеансы 4-6 августа. Мультфильм рассказывает историю девочки и ее необычной дружбы со старым лётчиком с повести Экзюпери. Анимационный фильм будет интересно смотреть как тем, кто читал произведение Экзюпери, так и тем, кто еще с ним не знаком. Переплетение двух самостоятельных сюжетов мультфильма и книги превращается в интересную и захватывающую историю.

Идея переводить и переозвучивать мировое кино различных жанров на белорусский язык и демонстрировать его на большом экране принадлеждит проекту «Беларусские уикенды» и его руководителю Андрею Киму. К проекту присоединилась команда друзей и единомышленников – белоруссике актеры Павел Харланчук, Анна Хитрик, Алесь Молчанов, Владимир Глотов, Сергей Жбанков. Итогами уже успели стать более 20 фильмов в белорусской озвучке. А с партнеров компании velcom и его бренда «Атлант Телеком» уикенды приобрели новые масштабы и получили возможность выйти на новый уровень. Теперь киносеансы в рамках проекта смогут посетить не только жители Минска, но и других городов Беларуси. Первым из них стал Гродно.

«Мы очень рады, что проект выходит за пределы Минска и кино в профессиональной озвучке смогут увидеть на большом экране жители других городов Беларуси. До конца лета мы планируем побывать у трех областных центрах. В каждом из них пройдет по 2-3 показа», — рассказал руководитель проекта «Белоруские уикенды» Андрей Ким.

Анимационный фильм «Маленький принц» был выбран для старта проекта «Белорусские уикенды» в регионах Беларуси неслучайно: таким образом организаторы и партнеры проекта решили отпраздновать день рождения Антуана де Сент-Экзюпери. В честь этого события организаторы показов совместно с компанией velcom переиздали книгу «Маленький принц» в переводе Нины Матяш. Приобрести книгу с оригинальными иллюстрациями автора можно будет на кинопоказах. Кроме того, большую часть тиража передадут в библиотеки школ. Сто экземпляров уже отправились в школы Гродно.

velcom и «Атлант Телеком» реализовывают самые разные инициативы, связанные с поддержкой белорусского языка, и участие в проекте «Белорусские уикенды» отлично иллюстрирует нашу социальную ответственность в этом направлении. Первые итоги нашего сотрудничества впечатляют: за 4 месяца устроили 14 показов, которые посмотрели более 7,5 тысяч зрителей, а белорусские трейлеры к фильмам в соцсетях набрали около 1,6 миллионов просмотров. И нам очень приятно, что возможность увидеть кино на белорусском языке уже сегодня получили жители Гродно, а потом и остальных городов Беларуси», — отметила представитель компании velcom Ирина Карелина.

В рамах сотрудничества velcom и «Атлант Телеком» с проектом «Белорусские уикенды» в минском кинотеатре «Москва» уже состоялись показы мультфильмов «Тайна Келлз» и «Маленький Принц», а также фильмов «Книга Илая» и «Пока не сыграл в ящик». Теперь к столице присоединился Гродно, а в ближайшей перспективе – Гомель и Могилев.