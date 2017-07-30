Контакта с авто ГАИ не было. СК прокомментировал ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка

29 июля в агрогородке Ольшаны Столинского района мотоцикл сбил 13-летнюю девочку . Следственный комитет прокомментировал обстоятельства аварии.



Фото: УСК по Брестской области

ДТП произошло 29 июля около 22.20. Мотоцикл «Hors» под управлением 20-летнего парня на улице Вишневой сбил 13-летнюю местную жительницу. Подросток пересекала проезжую часть слева направо относительно направления движения транспортного средства в непосредственной близости от пешеходного перехода. В результате ДТП она получила множественные травмы и госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Также пострадал водитель, который помещен на стационарное лечение.

В момент происшествия за мотоциклистом двигался автомобиль ГАИ, который преследовал его из-за того, что водитель был без шлема.

«Требованию об остановке, посредством использовании звукового сигнала и включения проблесковых маячков, он не подчинился. При этом молодой человек продолжил движение, увеличив скорость при приближении к обозначенному перекрестку, имеющему два нерегулируемых пешеходных перехода, где находилась компания молодых людей», — рассказали в СК.

Потерпевшая перебегала дорогу перед мотоциклом. После просмотра видеозаписи регистратора служебного автомобиля ГАИ выявлено, что контакта между ним и преследуемым мотоциклом не было. События происходили в темное время суток, на неосвещенном участке дороги.

Столинским районным отделом Следственного комитета в отношении 20-летнего парня возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. Права управления транспортным средством он не имеет и ранее не получал водительского удостоверения. Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначен ряд экспертных исследований, допрашиваются очевидцы. Производство предварительного расследования осуществляют сотрудники УСК по Брестской области.

Как рассазали TUT.BY ольшанцы, авария вызвала возмущение среди жителей агрогородка. Местные подошли к месту ДТП, обступили служебный автомобиль ГАИ и не давали проехать. При этом инспекторы сидели в салоне и не выходили.

«Разборки [были], участковый приехал, глава (милиции — TUT.BY) со Столина. Там хаосник творился», — сообщила TUT.BY читательница.



Фото скрин-шот с закрытого видео. На видео видно, как автомобиль ГАИ обступили местные жители. Инспекторы сидят в салоне служебного автомобиля