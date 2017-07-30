«Часто готовлю так много, что не успеваю все съесть. Считаю, что с нашим положением в стране, выбрасывать еду — преступление, поэтому делюсь со всеми желающими», — рассказывает Александра. Она — участник одной из белорусских фудшеринг-групп, где можно отдать даром ненужные продукты питания. Причины, по которым от них избавляются, разные, но чаще всего это излишние продовольственные запасы или истекающий срок годности.





Фудшеринг — это социально-экономический проект, в основе которой лежит идея рационального использования пищи. Приверженцы движения выступают за то, чтобы продукты, еще годные к употреблению, не выкидывались, а отдавались другим людям. Еду может забрать абсолютно любой человек — это не благотворительная, а экологическая инициатива. Главная цель — бороться с перепотреблением, сохранять ресурсы и одновременно помогать друг другу.

Главный посыл фудшеринга — спасти продукты от мусорки. В специализированных сообществах еду забирают очень быстро, в течение нескольких минут.

— Это возможность попробовать новые продукты или блюда. Могут отдавать и кусок торта, но если человек находится неподалеку, то он без проблем его заберет. Бывает, что в группе раздаются значительные запасы, целые пакеты с крупами или консервами. Я и сам отдавал еду, так как переезжал и не успевал ее съесть. Вообще, хотелось бы побольше таких сообществ, — рассказывает один из участников фудшеринг-группы ВКонтакте.

— Шансы получить испорченный товар минимальны. То, что просрочено, идет в мусорку, — уверяет Александра, участница фудшеринг-группы. — Недавно отдавала шоколад, и за ним приехала девочка школьного возраста. Но часто люди в группах давят на жалость, там очень многодетных семей и инвалидов, которые просят отдать продукты именно им. Разобраться, кто говорит правду, а кто лжет, сложно. Еще есть тип людей, которым безразлично, что забирать, они пишут под каждым постом и метут все без разбору.

По ее наблюдениям, некоторые участники группы забирают еду из-за тяжелого материального положения.



Скрин группы Вконтакте по фудшерингу

Оксана — многодетная мать, приехала из Украины. Женщина рассказывает, что группа очень помогает ей. «Жизнь заставляет брать еду. По приезду в Беларусь долго оставалась без работы и денег, при этом нужно было кормить двух детей. О фудшеринге узнала в группе, где отдают вещи даром, теперь постоянно просматриваю записи. Люди, которые делились продуктами, попросту спасали нас. Сама еду не отдаю, только раздаю одежду, из которой вырастают дети», — рассказывает женщина.

Анна, специалист по кадрам, тоже отдает даром еду: «Очень жалко выкидывать продукты, которые больше не хочется есть. Мне кажется, что в Минске чаще всего еду забирают нуждающиеся люди: студенты, неполные семьи. Хотя, возможно, кто-то видит объявление, и, находясь поблизости, приезжает за лакомством. Огорчает только, что первые 2−3 человека договариваются о встрече и пропадают. Еще заметила, что под многими объявлениями пишут одни и те же люди».



Скрин группы Вконтакте по фудшерингу

«У меня двое детей, но мне было бы стыдно постоянно забирать или выклянчивать еду»

Ирина, мама двух детей, о фудшеринг-группе узнала после телевизионной рекламы. «Группу нашла сама и осталась в ней — не мониторю записи круглосуточно, но периодически их просматриваю. Сама продукты не отдавала, но 2 раза забирала еду», — вспоминает женщина.

В первом случае это был чайный гриб, который очень долго искали всей семьей.

— Во второй раз попались закатки, которые мы очень любим — если предлагают, почему бы не взять. Мне кажется, что в сообществе есть бессовестные и нахальные люди, которые гребут все подряд. Встречаются многодетные семьи, но не могу им посочувствовать. У самой двое детей, но мне было бы стыдно постоянно забирать или выклянчивать еду, — говорит Ирина.

Скрин группы Вконтакте по фудшерингу

— Люди периодически пытаются отдать через группу домашних животных. Надеюсь, что они просто не понимают, чем занимаются в фудшеринг-сообществе, ­- делится Елена Юрченко, администратор самой большой белорусской тематической группы.

Сообщество существует полтора года, сейчас там почти 8 тысяч подписчиков.

— Изредка с нами сотрудничают заведения общепита. Однажды, перед длинными выходными, булочная отдавала продукцию, которую не удалось продать. Я не минчанка и периодически отдаю продукты в группе своего города. Ничего не забирала, но пару раз были интересные предложения — если бы жила в Минске, то обязательно бы попытала счастья. Но есть противники фудшеринга, его называют небезопасным, — резюмирует Елена.