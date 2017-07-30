Компания HBO сообщила о инциденте, результатом которого могла стать утечка в Сеть новых сезонов сериала «Игра престолов». Об этом сообщает издание The Verge .





«Недавно HBO столкнулась с киберинцидентом, результатом которого стала компроментация частной информации, — говорится в заявлении компании. — Мы немедленно начали расследование инцидента и сейчас работаем с правоохранительными органами и специалистами по кибербезопасности».

Ранее неизвестные разослали журналистам письма, в которых заявили о «самой большой утечке в эру киберпространства». Они заявили, что их целью были HBO и «Игра престолов».

По данным Entertainment Weekly, в интернет попали сценарии еще не вышедших серий «Игры престолов», а также эпизоды сериалов «Игроки» и «Комната 104», которые также создает HBO.

Хакеры заявляют, что украли 1,5 терабайта данных. Этот массив может включать не только неизданные серии и сценарии, но также данные о сотрудниках и финансовую информацию. Злоумышленники также заявили, что скоро опубликуют другие материалы HBO.