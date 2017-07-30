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Александр Лукашенко проведет селектор по уборке урожая
31.07.2017 19:38 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 августа проведет республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая в 2017 году.
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На селекторном совещании планируется подробно обсудить ход уборочной страды, в том числе подходы по обеспечению максимальной сохранности урожая, вопросы ресурсного и технического оснащения сельхозорганизаций. О состоянии дел доложат руководители регионов, которые во время проведения мероприятия будут находиться на прямой связи.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 августа проведет республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая в 2017 году.
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