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Александр Лукашенко проведет селектор по уборке урожая

31.07.2017 19:38 — Разное | Ежедневник  
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Александр Лукашенко проведет селектор по уборке урожая

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 августа проведет республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая в 2017 году.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского президента. Особое внимание к нынешней уборочной кампании вызвано тем, что на нее оказывают влияние сложившиеся неустойчивые погодные условия. Поэтому контроль за проведением полевых работ, результат которых влияет на состояние экономической и продовольственной безопасности государства, ведется на высшем уровне.

На селекторном совещании планируется подробно обсудить ход уборочной страды, в том числе подходы по обеспечению максимальной сохранности урожая, вопросы ресурсного и технического оснащения сельхозорганизаций. О состоянии дел доложат руководители регионов, которые во время проведения мероприятия будут находиться на прямой связи.
 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 августа проведет республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая в 2017 году.

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