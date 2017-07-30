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Правоохранители задержали очередного наркодилера
31.07.2017 20:25 — Разное | Ежедневник
Сотрудниками наркоконтроля Логойского РОВД совместно с коллегами из Борисова пресечен канал поставки гашиша из России в Беларусь.
Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома. Задержание торговца, возвращавшегося с товаром из России, произошло в Борисовском районе при силовой поддержке бойцов СОБРа.
В своей автомашине наркодилер перевозил более 500 г гашиша.
В отличие от "минеров" молодой человек решил работать только на себя, а не на интернет-магазин. Он предпочитал иметь дело с конкретными проверенными людьми, которых хорошо знал. С них он собирал деньги, затем ехал с деньгами в Россию, покупал там наркотик и по возвращении развозил своим заказчикам.
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Сотрудниками наркоконтроля Логойского РОВД совместно с коллегами из Борисова пресечен канал поставки гашиша из России в Беларусь.
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