Правоохранители задержали очередного наркодилера





Сотрудниками наркоконтроля Логойского РОВД совместно с коллегами из Борисова пресечен канал поставки гашиша из России в Беларусь.

Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома. Задержание торговца, возвращавшегося с товаром из России, произошло в Борисовском районе при силовой поддержке бойцов СОБРа.

В своей автомашине наркодилер перевозил более 500 г гашиша.

В УВД отметили, что З4-летний житель Логойска неоднократно попадал в поле зрения оперативников в связи с подозрением в торговле наркотиками, однако до этого времени его не удавалось задержать с поличным.

В отличие от "минеров" молодой человек решил работать только на себя, а не на интернет-магазин. Он предпочитал иметь дело с конкретными проверенными людьми, которых хорошо знал. С них он собирал деньги, затем ехал с деньгами в Россию, покупал там наркотик и по возвращении развозил своим заказчикам.

В отношении поставщика наркотиков возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.