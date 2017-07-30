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Транзит через Беларусь вырос почти на четверть

31.07.2017 21:11 — Разное | Ежедневник  
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Транзит через Беларусь вырос почти на четверть

Объем транзитных товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси, увеличился на 22 процента.

Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем транзитных товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси, увеличился на 22%: железнодорожным транспортом - на 24%, автотранспортом - на 15%", - пояснили в ГТК. Так, в январе-июне 2017 года через таможенную границу ЕАЭС перемещено около 4 млн автомобильных транспортных средств и около 1,5 млн железнодорожных.

"Данные свидетельствуют о значительном увеличении транзитного потенциала Беларуси. Этого удалось достичь благодаря последовательной и целенаправленной работе по ускорению процедур оформления товаров, применению современных информационных технологий, созданию крупных транспортно-логистических центров и развитию инфраструктуры пунктов пропуска. Государственный таможенный комитет является активным участником интеграционных процессов, направленных на развитие транзитного потенциала страны. Необходимость постоянного укрепления транзитного потенциала обусловлена тем, что Беларусь находится на перекрестке транспортных направлений, связывающих Западную Европу с Азиатским регионом, Черноморское побережье со странами Балтийского моря. Выгодное геополитическое местонахождение страны способствует развитию транзитных возможностей", - подчеркнули в ГТК.
 

 
 
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Объем транзитных товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси, увеличился на 22 процента.

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