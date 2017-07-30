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В России по версии Forbes поменялся самый главный миллиардер
31.07.2017 21:43 — Разное | Ежедневник
Алексей Мордашов (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)
По подсчетам экспертов Forbes самым богатым россиянином является владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состоянии составляет сейчас примерно 16,8 млрд долларов, что больше, чем у прошлогоднего лидера Леонида Михельсона.
Владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов оттеснил основателя НОВАТЭКа Леонида Михельсона на второе место в ведущемся в реальном времени рейтинге богатейших бизнесменов России, сообщает Forbes.
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По подсчетам экспертов Forbes самым богатым россиянином является владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состоянии составляет сейчас примерно 16,8 млрд долларов,...
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