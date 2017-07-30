В России по версии Forbes поменялся самый главный миллиардер



Алексей Мордашов (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

По подсчетам экспертов Forbes самым богатым россиянином является владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состоянии составляет сейчас примерно 16,8 млрд долларов, что больше, чем у прошлогоднего лидера Леонида Михельсона.

Владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов оттеснил основателя НОВАТЭКа Леонида Михельсона на второе место в ведущемся в реальном времени рейтинге богатейших бизнесменов России, сообщает Forbes.



По подсчетам его экспертов, в настоящее время состояние Мордашова составляет 16,8 млрд долларов, что на 700 млн долларов меньше, чем было 17 февраля 2017 года на момент выхода ежегодной версии рейтинга (17,5 млрд долларов).



Состояние Михельсона за тот же срок сократилось сразу на 2,2 млрд долларов — с 18,4 млрд до 16,2 млрд долларов. Главной причиной столь резкого спада стало снижение цен на акции НОВАТЭКа, по сравнению с февралем 2017 года они подешевели почти на четверть.



Третью строчку ведущегося в реальном времени рейтинга Forbes, как и в ежегодной версии, занимает основной владелец НЛМК Владимир Лисин, чье состояние за прошедшее время не изменилось и по-прежнему оценивается в 16,1 млрд долларов. Разрыв между Лисиным и Михельсоном сократился до минимума, а это значит, что уже в ближайшем будущем они могут поменяться местами, пишет РБК.



