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Минский зоопарк с 1 августа вводит льготные билеты для многодетных семей

31.07.2017 21:40 — Разное | Tut.by  
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С 1 августа многодетные семьи смогут посещать минский зоопарк по льготным билетам. Взрослый входной (с посещением экзотариума, аквариума, террариума) обойдется 6 рублей вместо 9 рублей.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Единый билет на посещение зоопарка и динопарка (с посещением экзотариума, аквариума, террариума) будет стоить 10 рублей вместо 13 рублей.

Дети до 5 лет проходят бесплатно.

Для приобретения билетов по скидке необходимо предоставить удостоверение многодетной семьи и документы, удостоверяющие личность.

Напомним, с 1 июня билеты в Минский зоопарк подорожали с 6 до 9 рублей.

 
 
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Взрослый билет (с посещением экзотариума, аквариума, террариума) обойдется 6 рублей вместо 9 рублей.

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