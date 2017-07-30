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Минский зоопарк с 1 августа вводит льготные билеты для многодетных семей
С 1 августа многодетные семьи смогут посещать минский зоопарк по льготным билетам. Взрослый входной (с посещением экзотариума, аквариума, террариума) обойдется 6 рублей вместо 9 рублей.
Единый билет на посещение зоопарка и динопарка (с посещением экзотариума, аквариума, террариума) будет стоить 10 рублей вместо 13 рублей.
Дети до 5 лет проходят бесплатно.
Для приобретения билетов по скидке необходимо предоставить удостоверение многодетной семьи и документы, удостоверяющие личность.
Напомним, с 1 июня билеты в Минский зоопарк подорожали с 6 до 9 рублей.
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Взрослый билет (с посещением экзотариума, аквариума, террариума) обойдется 6 рублей вместо 9 рублей.
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