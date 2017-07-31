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СМИ назвали город, который примет летнюю Олимпиаду-2028
Американский Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры 2028 года. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает издание
Отмечается, что город достиг соглашения с руководством Международного олимпийского комитета (МОК). Официально об этом решении должно быть объявлено позднее.
11 июля
Лос-Анджелес дважды принимал Олимпиаду — в 1932 и 1984 годах. Ближайшие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио. Предыдущая Олимпиада прошла в 2016-м в Рио-де-Жанейро.
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Американский Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры 2028 года. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает издание Los Angeles Times.
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