Весной 2017 года выпускник Института журналистики БГУ Павел Остроух стал директором футбольного клуба «Осиповичи». SPORT.TUT.BY навестил нового руководителя клуба и расспросил его об энтузиазме, зарплате и белорусском минорном футболе.





Нельзя сказать, что Павел случайно стал директором профессионального клуба. Ранее герой был частым гостем на матчах «паровозов» и даже занимался футболом в местной ДЮСШ.

— Интересоваться местным футболом я начал где-то с 2009 года, тогда же регулярно ходил на матчи команды. Чуть позже стал совмещать походы на игры с фотографированием происходящего. С еще одним болельщиком, Димой Шпиронком, создали группу во «ВКонтакте», чтобы зазывать больше людей на стадион и публиковать новости из жизни клуба. С бывшим директором и главным тренером Александром Кончицем познакомились в 2014 году на одном из товарищеских матчей, после чего стал более плотно сотрудничать с командой и посещать выездные игры. Снимал видеоролики, делал матчевые программки, стал диктором на стадионе. Мне здесь нравилось творчески себя реализовывать, поэтому дважды прошел в клубе практику от института.

Когда в сезоне 2016 года команда нацелилась на выход в первую лигу, рассчитывал официально стать пресс-атташе, но уже в конце года Александру Кончицу поступило предложение войти в тренерский штаб «Слуцка», играющего в Высшей лиге. После этого он и предложил мне стать директором. Его слова сперва показались мне шуткой, но затем все же прикинул, что смогу совмещать руководство с PR-продвижением, и стало интереснее. Хотя тогда толком не представлял, что меня ждет. Некоторые люди уточняли, не шутка ли это. Друзья вообще желали успехов и были рады. Приятно, что и родители, и бабушки с дедушками, да и другие родственники поддержали, ведь до этого я занимался продвижением клуба неофициально и денег не получал.

«Если получится реализовать свои задумки и найти партнеров и спонсоров — будет хорошо»

У молодого руководителя клуба совсем не экономическое образование. Пять лет Павел отучился в Институте журналистики БГУ. За годы студенчества уроженец Осиповичей проходил практику в разных организациях, но в итоге выбрал должность в родной команде.



Фото из личного архива

— Весной, когда выступление «Осиповичей» в первой лиге было еще под вопросом, обучение в университете уже подходило к концу, и надо было думать о работе. Я написал «Крумкачам», но оказалось, что они к тому времени уже нашли пресс-секретаря. В принципе, не хотелось далеко уходить от этой должности, тем более со спецификой работы я знаком. Почему именно «Осиповичи»? Потому что это команда из родного города, за которую я болею и которую хорошо знаю. Мне хотелось, чтобы она преуспевала не только в спортивном, но и в медийном плане. Перспектива устроиться в администрацию какого-то клуба для меня не являлась целью. Да, с одной стороны здорово, когда ты можешь принимать важные решения, определять стратегию развития, но пока все более прозаично. Надо посмотреть, что будет по итогам года: если получится реализовать свои задумки и найти партнеров и спонсоров — будет хорошо.

В 2014 году поднялся вопрос о целесообразности существования клуба, тогда нынешний директор вместе с парой товарищей организовал сбор подписей в защиту местной команды. Около тысячи человек оказались неравнодушными к проблемам клуба, и спустя некоторое время Павел с друзьями отправили петицию в райисполком по электронной почте. Ответ был дан через 10 суток.



Местные власти согласились с энтузиастами, выступив за то, чтобы команда продолжила свое существование. По словам нынешнего директора, это не первый прецедент отсутствия финансов. Клуб после отсоединения от КРЗ (картонно-рубероидного завода) с начала 2000-х стал финансово нестабильным. В 2015 г. особо ничего не поменялось, «Осиповичи» держались на небольшой спонсорской помощи.

«Мы с водителем грузовика сыпали известь для разметки поля в мешки пластиковым куском от мотора для лодки»

Только возглавив клуб, экс-журфаковец столкнулся с кучей работы, иногда не связанной напрямую с футболом.

— Не думал, что придется столкнуться с настолько большим количеством вопросов, требующих решения. В первое время вся работа была направлена на прохождение лицензирования — получения «доступа» к первой лиге. Вся эта беготня по кабинетам, куча проблем. Иногда голова просто пухла, категорически не хотелось этим заниматься. Параллельно искали людей в штат, основная проблема была с врачом и массажистом, но люди нашлись — пригласили их по рекомендации знакомых.

Иногда выполнял и всякую забавную, но необходимую работу. Перед первым домашним матчем ездил за город, где мы с водителем грузовика сыпали известь для разметки поля в мешки пластиковым куском от мотора для лодки. Все из-за того, что там не оказалось лопаты. Надышались и вымазались мы с ним тогда прилично.

Еще через какое-то время ездили в лесничество за дровами для бани, которая у футболистов по понедельникам в качестве восстановительной процедуры. Вместе с главным тренером, еще одним парнем-энтузиастом и рабочими загрузили прицеп. Так что, надеюсь, хватит надолго.

Сейчас основные вопросы для меня как руководителя: поиск партнеров и спонсоров, медийное развитие клуба, создание и продвижение положительного имиджа и работа с болельщиками, создание молодежной команды, укрепление материальной базы (инвентарь, экипировка, ремонт поля и трибун), улучшение условий для футболистов (питание, проезд, проживание) и внутрикорпоративный PR.

Недавно клуб получил спонсорскую помощь от IBM — у нас появились столы, компьютеры, ноутбуки, принтер и телефон, можно обустроить полноценный офис. Тоже шаг вперед.

Несколько недель назад белорусское спортивное медиапространство облетела новость о том, что главным тренером футбольного клуба стал 24-летний защитник и капитан «паровозов» Денис Дригалев. Молодой главком команды объясняет такой ворот событий.



Фото: ФК «Осиповичи»

— В 2015 и 2016 годах Денис был помощником главного тренера Александра Кончица, придя в клуб после окончания магистратуры ГГУ им. Франциска Скорины. Ему доверялась значительная часть тренерской работы, он здорово себя проявил. Как футболист, лидер команды, тренер и человек он очень хорош. Грамотно подходит к тренировочному процессу. Внедряет современные методики и собственные подходы. Другого человека на его месте мы даже не рассматриваем. Тем более что в помощниках у него легенда нашего клуба — Дмитрий Кирдун, который практически всю свою карьеру провел в «Осиповичах».

Единственная проблема — лицензия. Главный тренер первой лиги должен иметь категорию «А» УЕФА, у Дениса же пока нет никакой. Именно поэтому весной клуб пригласил тренера, имеющего соответствующую лицензию, но не все сложилось так, как планировали. Вдобавок специалист получил приглашение из другого клуба. В результате за неделю до старта мы прекратили с ним сотрудничество и обратились в АБФФ с просьбой предоставить исключение, позволив Дригалеву возглавить команду. Нам пошли навстречу. Получилось, что ситуация сложилась так, как и планировали изначально. Можно подумать, будто мы специально провернули эту «эпопею», но это не так. И все же вопрос с лицензией открыт. Осенью будет набор на категорию «Б». К сожалению, тут опять загвоздка. Во-первых, обучение стоит в районе 1000 долларов, во-вторых, даже после того как Денис ее получит, на «А» обучаться можно будет лишь через год.

«Любительский спорт — это важное направление, очень слабо развитое у нас в стране»

Сегодня 21-летний Павел Остроух руководит коллективом из 30 человек: администрация, футболисты, тренеры. Также в клубе есть команда волонтеров. Помимо основной работы молодой человек вместе с партнерами по клубу организовывает любительские соревнования.

— Наш клуб является партнером чемпионата Осиповичского района по футболу, и я наряду с представителями других любительских команд являюсь одним из его основателей и участников. Еще ежегодно в августе в Осиповичах провожу однодневный турнир по мини-футболу «Чемпионы двора». Целый день 16 команд определяют победителя по кубковой системе. Любительский, массовый спорт — это важное направление, но считаю, что у нас в стране он в плане организации и инфраструктуры развит слабо.

Что касается администрации клуба: важную роль играет Антон Литвинко, который работал в клубе начальником команды с момента его основания. На нем лежит большой кусок работы с документацией. Еще у нас есть хороший бухгалтер, веселый и отзывчивый врач, трудолюбивая массажистка, пресс-секретарь, который в прошлом сезоне на таком же энтузиазме фотографировал матчи. Специалист по безопасности, который помимо своей основной работы занимается творческой деятельностью: выпустил свою книгу стихов, танцует, участвует в спектаклях и играет в мини-футбол. Помимо этого, есть и люди, которые на энтузиазме сотрудничают с клубом — психолог Маша, два парня — Дима и Женя, которые приходят на помощь во время матчей, фотографы Леша и Коля, да и много школьников, раздающих листовки с анонсами в городе. У нас большая и хорошая команда.

Отдельно стоит вопрос зарплат. Часть состава «Осиповичей» совмещают футбол с работой на стороне. По словам директора, он не зарабатывает космических денег.

— С самого начала знал, что буду зарабатывать рублей 270. Но в действительности, получив зарплату, я удивился. Потому что получил в два раза больше — около 600 рублей. Это за счет надбавки и премии, которые назначает отдел образования, спорта и туризма. Ситуация с финансами в клубе стабильная, но помимо местных футболистов в команде много приезжих, некоторые из которых совмещают тренировки со второй работой. Если говорить об их полном переезде в Осиповичи с ежедневными тренировками и отказом от другой работы, то в таком случае не всех устраивает размер зарплаты. Вдобавок проживание будет отнимать часть средств, а у кого-то уже и семья есть.





По долгу профессии Павел разбирается в медийных трендах и хочет сделать поход на стадион праздником. По словам героя, в Беларуси есть примеры хорошей взаимосвязи с болельщиками.

— Да, активность в «Осиповичах» есть, но не на том уровне, который хотелось бы видеть. Мы обязательно будем развивать это направление. Задумок много, но пока это лишь слова, нужно заниматься.

Уже слабо интересуюсь зарубежным футболом, но очевидно, что там совсем другой уровень в сравнении с нашей страной. В Беларуси же сейчас нравится подход брестского «Динамо». У них день матча не ограничивается только игрой. За пару часов до стартового свистка работает фан-зона, приходишь на футбол как на праздник. Да и вообще там прослеживается ориентированность на европейский уровень, даже в мелочах. Та же поездка на автобусе по городу после победы в кубке, прибытие на матч в костюмах. Все это формирует хороший имидж. Хорош и БАТЭ, я считаю, что у них сильный офлайн, но недостаточная работа в интернете и соцсетях в частности, потому что об их мероприятиях и активностях мне не очень известно.

Можно отметить и «Молодечно», которое с помощью ряда мероприятий било рекорды посещаемости второй лиги. В прошлом году выделялись «Крумкачы», но сейчас поддерживать тот уровень медийности сложнее. Может, у нас есть и другие примеры, но из-за их локальности о них пока неизвестно.

Сейчас Павел связывает свое будущее с «Осиповичами», однако насколько долгим будет союз, затрудняется ответить. Гораздо важнее сегодня найти спонсоров для клуба.

— Все зависит от многих факторов, но в первую очередь, от качества моей работы и пользы, которой я ему приношу или не приношу. Чтобы не возник вопрос, нужен ли клубу я.

Как раз сейчас ищу партнера для размещения логотипа на новой игровой форме, дополнительно предлагаю «забрендировать» стадион. Рассылаю письма, звоню, но понимаю, что это мало кому интересно. Крупным компаниям это не нужно, а у небольших нет денег. Поэтому нужно быть на виду, иметь популярность и в своем городе, и в целом по стране. В таком случае клуб будет для компаний действенным инструментом рекламы, возможностью собственного продвижения. Но между тем у нас уже появляются партнеры среди местных предпринимателей. Совместно проводим розыгрыши сертификатов и обмениваемся рекламой.