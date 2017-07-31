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“Минскэнерго”: пожара не было, электроснабжение восстановлено

31.07.2017 22:08 — Разное | БДГ  
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РУП “Минскэнерго” информировало восстановлении электроснабжения.

В предприятии сообщили, что пожара и возгорания не ПС “Сторожевская” не было. Было задымление при повреждении оборудования, которое устранено проветриванием.

Сегодня, 31 июля, работниками ОАО “Минскремстрой” при производстве земляных работ была механически повреждена кабельная линия 10 кВ.

Работы велись механизмами в охранной зоне кабельных линий без вызова представителя. В результате порыва кабельной линии произошло повреждение и отключение оборудования на подстанции 110/10 кВ “Сторожевская”. Подразделения МЧС к ликвидации не привлекались.

На месте работают девять оперативно-выездных и ремонтных бригад.

По состоянию на 19:50 всем раннее отключенным потребителям восстановлено электроснабжение. 

Напомним, сегодня СМИ сообщили о том, что на трансформаторной подстанции по улице Карастояновой в Минске произошло короткое замыкание, в результате чего было отключено электричество на нескольких центральных улицах города. 

Фото: РУП Минскэнерго

 
Теги: Минск
 
 
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РУП “Минскэнерго” информировало восстановлении электроснабжения. В предприятии сообщили, что пожара и возгорания не ПС “Сторожевская” не было. Было задымление...

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