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Лукашенко назначил нового главу контрразведки КГБ
Полковник Константин Кучинский указом президента назначен начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Параллельно Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от данной должности генерала-майора Александра Назаренко в связи с увольнением в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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Полковник Константин Кучинский указом президента назначен начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики...
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