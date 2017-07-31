Лукашенко назначил нового главу контрразведки КГБ

Полковник Константин Кучинский указом президента назначен начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Параллельно Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от данной должности генерала-майора Александра Назаренко в связи с увольнением в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.