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Лукашенко назначил нового главу контрразведки КГБ

31.07.2017 19:22 — Разное | БДГ  
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Полковник Константин Кучинский указом президента назначен начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Параллельно Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от данной должности генерала-майора Александра Назаренко в связи с увольнением в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

 
 
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Полковник Константин Кучинский указом президента назначен начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики...

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