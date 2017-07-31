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Пожар на трансформаторной станции: центр Минска без электричества
Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Минске.
В понедельник стало известно, что на улице Карастояновой в Минске произошло короткое замыкание, в результате чего было отключено электричество на нескольких центральных улицах города.
Электричества не было на улицах Старовиленской, Богдановича, Карастояновой, Якуба Коласа и Веры Хоружей, в районе площади Бангалор. Остановилось троллейбусное и трамвайное движение, не работали светофоры.
Последствия ЧП устраняли сотрудники аварийной бригады «Минскэнерго» вместе со спасателями. На 17:50 движение трамваев и троллейбусов в Минске восстановлено, уточнили на ГП "Минсктранс".
Фото: twitter.com/112by
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Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Минске.
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