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Пожар на трансформаторной станции: центр Минска без электричества

31.07.2017 18:45 — Разное | БДГ  
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Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Минске.

В понедельник стало известно, что на улице Карастояновой в Минске произошло короткое замыкание, в результате чего было отключено электричество на нескольких центральных улицах города.

Электричества не было на улицах Старовиленской, Богдановича, Карастояновой, Якуба Коласа и Веры Хоружей, в районе площади Бангалор. Остановилось троллейбусное и трамвайное движение, не работали светофоры.

Последствия ЧП устраняли сотрудники аварийной бригады «Минскэнерго» вместе со спасателями. На 17:50 движение трамваев и троллейбусов в Минске восстановлено, уточнили на ГП "Минсктранс". 

Фото: twitter.com/112by

 
Теги: Минск
 
 
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Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Минске.

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