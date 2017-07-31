Пожар на трансформаторной станции: центр Минска без электричества

Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Минске.

В понедельник стало известно, что на улице Карастояновой в Минске произошло короткое замыкание, в результате чего было отключено электричество на нескольких центральных улицах города.

Электричества не было на улицах Старовиленской, Богдановича, Карастояновой, Якуба Коласа и Веры Хоружей, в районе площади Бангалор. Остановилось троллейбусное и трамвайное движение, не работали светофоры.

Последствия ЧП устраняли сотрудники аварийной бригады «Минскэнерго» вместе со спасателями. На 17:50 движение трамваев и троллейбусов в Минске восстановлено, уточнили на ГП "Минсктранс".

Фото: twitter.com/112by