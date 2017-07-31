Грабовский пожелал удачи БАТЭ: отправьте чехов пить пиво

Ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и "Славией" состоится в среду, 2 августа, на "Борисов-Арене". Первая встреча команд в Праге завершилась победой чешской команды (1:0).

"Верю в вас. Надеюсь, что проявите свои лучшие качества. Благодаря болельщикам и родному стадиону вы сможете одержать победу над чешской командой и оправить их пить пиво", — сказал Грабовский.

Вместе с хоккеистам в видеоролике приняли участие бойцы ММА Артем Дамковский и Алексей Кудин, а также ведущая "ББ-блога" Анна Бонд.

Стартовый свисток на "Борисов-Арене" прозвучит в 20:00. Судить встречу будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Паулюсом Ван Бокелом. Его помощниками будут Чарльз Схаап и Роб Ван де Вен, резервный арбитр — Аллард Линдухт. Делегат УЕФА Дариуш Дзекановски из Польши, инспектор — Гилфи Оррасон из Исландии.