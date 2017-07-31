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Грабовский пожелал удачи БАТЭ: отправьте чехов пить пиво

31.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и "Славией" состоится в среду, 2 августа, на "Борисов-Арене". Первая встреча команд в Праге завершилась победой чешской команды (1:0).

Грабовский пожелал удачи БАТЭ: отправьте чехов пить пиво
© Фото: Twitter / @slaviaofficial
БАТЭ с минимальным счетом проиграл "Славии" – 1:0

"Верю в вас. Надеюсь, что проявите свои лучшие качества. Благодаря болельщикам и родному стадиону вы сможете одержать победу над чешской командой и оправить их пить пиво", — сказал Грабовский.

Вместе с хоккеистам в видеоролике приняли участие бойцы ММА Артем Дамковский и Алексей Кудин, а также ведущая "ББ-блога" Анна Бонд.

Стартовый свисток на "Борисов-Арене" прозвучит в 20:00. Судить встречу будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Паулюсом Ван Бокелом. Его помощниками будут Чарльз Схаап и Роб Ван де Вен, резервный арбитр — Аллард Линдухт. Делегат УЕФА Дариуш Дзекановски из Польши, инспектор — Гилфи Оррасон из Исландии.    

 
 
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Белорусский хоккеист Михаил Грабовский пожелал удачного выступления борисовскому БАТЭ в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против пражской "Славии"....

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