Сделано в Беларуси. Топливо и энергетика: «нулевой вариант», «Славнефть» и провал «Лукойла» и ЮКОСа



rtk-vl.ru

Как Беларусь накапливала долги за энергоносители, что потеряли здесь Алекперов и Ходорковский, почему создали «Славнефть» и кто возил нефть на переработку. EJ.BY и генпартнер МТБанк представляют историю ТЭК в 1991-2016 годах.

«Фамильные» драйверы

Выгодная рыночная конъюнктура, своевременно проведенная модернизация НПЗ, геополитическое субсидирование со стороны России через дешевые цены на нефть и газ, «дыры» в союзных соглашениях и природная смекалка белорусов создали в этом 25-летии из топливного комплекса главного драйвера экономического развития страны. С середины 2000-х годов отечественная нефтепереработка, вышедшая на рынок Европы, становится главным источником наполнения бюджета, а «особые» цены на газ дают возможность манипулировать со стоимостью энергии, чтобы поддерживать конкурентоспособность промышленности и обеспечивать социальное спокойствие домохозяйств. Однако малая толика сверхдоходов от экспорта и бонусов от соседки направляются в трансформирование экономики – в модернизацию стареющей промышленности и малоэффективный АПК. В значительном объеме они растворяются при решении локальных, а порой, и популистских задач.

Особый статус топливно-энергетической отрасли для национальной экономики предопределил сохранение большинства активов в руках государства. Доступ для частного капитала в этот сегмент ограничивается владельцами энергоресурсов из России и местными бизнесменами-фаворитами. Российский капитал за эти годы получил контроль над магистральными газопроводами и половиной Мозырского НПЗ, национальный бизнес смог реализовывать свои амбиции только в нефтянке – в давальческих схемах, розничной торговле и сервисе. Первоначальные накопления, сделанные отрасли, реинвестируются в другие сферы.

Даже в среднесрочной перспективе сложно ожидать, что государство выпустит контроль над ТЭК из своих рук. Подвинуть власти на приватизацию активов, среди которых наибольший интерес представляют «Нафтан», госпакет акций Мозырского НПЗ, «Белоруснефть», нефтепроводы «Дружба» и девственный энергетический сектор, может только ужесточение Россией условий доступа к энергоресурсам или фиксирование мировых цен на топливо на очень низком уровне. Это - перспектива для иностранного капитала, поскольку белорусский бизнес не располагает необходимыми для участия в приватизации ресурсами.

1991

Газовые и энергетические долги

Беларусь начинает накапливать долги за поставленные энергоресурсы – газ и электричество.

Рост долгов за газ обуславливает новая энергетическая политика.

В 1985 году белорусские электростанции полностью прекращают сжигание твердого топлива (угля и торфа) и переходят на использование газа, а также мазута. В 1990-е годы доля газа в структуре потребления энергетического сектора стремительно растет. Если в 1991 году на энергетику приходится около 65% всего импорта газа, то в середине 2000-х годов – уже 80%.

Газовая блокада стран Балтии и Грузии со стороны России является ответом на рост антироссийских настроений в этих государствах. Но, опасаясь развития аналогичных тенденций в других бывших республиках СССР, Россия применяет для них щадящую ценовую политику. Как и в советские времена, в Беларусь идет сибирский газ, но при этом большинство главных потребителей не считают обязательным платить за него. У Беларуси появляется задолженность перед Россией, которая стремительно растет.

Беларусь технологически не может отказаться и от импорта электроэнергии.

В рамках СССР каждый пятый потребитель Беларуси получает электроэнергию из смежных энергосистем. Для этого Беларусь связана пятью линиями электропередач с Литвой, тремя — со Смоленской областью России и двумя — с Украиной. В свою очередь белорусская энергосистема питает тупиковые районы Псковской и Брянской областей. В рамках Советского Союза единая система позволяет оптимизировать обеспечение потребителей электроэнергией, что для Беларуси важно с точки зрения цены на энергию. Цена электроэнергии, производимой на соседних с республикой АЭС, изначально ниже той, которая производится на белорусских газовых и мазутных электростанциях.

Поэтому после распада СССР, несмотря на то, что Беларусь в состоянии обеспечить свои потребности в электроэнергии при помощи собственных мощностей, страна продолжает получать ее из соседних энергосистем. В рамках объединенной энергетической системы Северо-Запада в Беларусь по-прежнему поступает электроэнергия из Литвы (с Игналинской АЭС) и из России (со Смоленской и Брянской АЭС). Но теперь за эти поставки приходится платить - частично деньгами, частично товарами. К середине 1990-х - началу 2000-х годов задолженность Беларуси начинает резко расти, в отдельные периоды даже превосходя уровень задолженности за поставленный газ. Пиковым станет 2003 год. На его начало задолженность за отпущенную российскую электроэнергию составляет 75,8 млн долларов, за литовскую — 68,1 млн долларов. Но именно в этом году благодаря ужесточению санкций в отношении внутренних потребителей (концерн «Белэнерго» активно практикует полное отключение неплательщиков или ограничение подачи) удастся переломить ситуацию. На конец 2003 года долг Беларуси перед Россией уменьшится до 54 млн долларов, перед Литвой — до 29,1 млн долларов.

Смена энергетиков

Уходит на пенсию Георгий Хартанович, возглавлявший белорусскую энергетическую систему на протяжении 22 лет. Его сменяет Валентин Герасимов, ранее работавший главным инженером Лукомльской ГРЭС и генеральным директором «Витебскэнерго».

Валентин Герасимов будет возглавлять белорусскую энергосистему десять лет. За это время он успеет побывать главой Территориального энергетического объединения «Белорусэнерго», первым министром энергетики, потом министром топлива и энергетики страны и президентом концерна «Белэнерго». В отставку он уйдет в 2000 году по итогам проверки концерна Комитетом государственного контроля.

1992

Приход «Лукойла» и карьера Яляева





фото: triaterm.by

С этого года в рамках промышленно-торговой фирмы «Лукойл-Белоруссия» на территории Беларуси разворачивает бизнес одна из первых частных нефтегазовых компаний России - «Лукойл». Основой «Лукойла» становятся акционированные государственные нефтедобывающие предприятия в Лангепасе, Урае и Когалыме, которые берут под контроль экс-глава «Когалымнефтегаза» и бывший первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР Вагит Алекперов, его друг и философ Леонид Федун и другие.





Валерий Яляев, фото: kp.by

Деятельность «Лукойла» в Беларуси на протяжении 1990-х годов будет тесно связана с именем Валерия Яляева, одного из акционеров «Лукойла», бывшего начальника авиации 2-ой отдельной армии ПВО и хорошего знакомого татарстанского лидера Минтимера Шаймиева. Яляев возглавляет преобразованную в 1996 году в совместное предприятие компанию «Лукойл-Белоруссия».

«Лукойл-Белоруссия» закупает сырье за свои деньги и кредиты и поставляет их для переработки на «Нафтан». Получаемые нефтепродукты идут на экспорт и реализуются на внутреннем рынке. В 1990-е годы для этого создается сеть региональных «дочек» («Лукойл-Брест», «Лукойл-Витебск», «Лукойл-Воложин», «Лукойл-Гродно», «Лукойл-Гомель», «Лукойл-Могилев», «Лукойл-Буг», «Лукойл-Транс», «Лукойл-Днепр»). «Лукойл-Белоруссии» принадлежит авиакомпания «Техавиасервис».

«Лукойл-Белоруссия» скупает нефтебазы и инвестирует в крупнейшую в стране частную сеть АЗС. Первая из них откроется в 1996 году в Минске на улице Лещинского. Сеть наращивается также за счет аренды существующих АЗС.

В начале 2000-х годов Валерий Яляев продаст акции «Лукойла» и выйдет из его белорусской «дочки». «Лукойл-Белоруссия» будет реорганизовано в иностранное общество со 100%-ной долей «Лукойла».

Валерий Яляев попытается инвестировать в другие проекты (в частности, в стекло Александра Муравьева). В середине 1990-х он будет возглавлять Белорусскую федерацию конного сорта, потом на протяжении многих лет - Белорусскую федерацию авиационного спорта. В 2016 году он станет главой международной Федерации авиационного спорта на реактивных самолетах. Валерий Яляев является инструктором-общественником Центрального аэроклуба ДОСААФ, за его счет аэроклуб получит в пользование вертолет Ми-2. Полковник в запасе лично пилотирует вертолет на парадах, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Создание «Белтрансгаза» и «Белтопгаза»

Производственное объединение «Западтрансгаз», с 1960 года занимающееся транзитом газа в другие республики СССР и за рубеж, преобразуется в Государственное предприятие по транспортировке и поставкам газа «Белтрансгаз». Его руководителем назначается Николай Мочернюк, который сменяет Владимира Свириденко (возглавляет «Западтрансгаз» в 1987-1992 годах).

Параллельно для распределения среди потребителей природного газа, поступающего по магистральным газопроводам «Белтрансгаза», создается еще одного государственное предприятие — «Белтопгаз».

Новые «Дружбы»

На базе единой до этого системы нефтетрубопроводов «Дружба», доставшейся Беларуси от СССР, создаются два отдельных предприятия - гомельская и новополоцкая «Дружбы».

Новополоцкая «Дружба» ориентирована на обеспечение сырьем «Нафтана», транзит нефти на Мажекяйский НПЗ (Литва) и на экспортные поставки - через терминалы Бутинге и порт Вентспилс. Через гомельскую «Дружбу» поставляется сырье для Мозырского НПЗ и на экспорт. Одно из экспортных направлений — это Украина и далее - Словакия, Чехия, Венгрия и Хорватия. Второе — Польша и Германия.

В течение последующих лет транзит нефти через оба трубопроводных предприятия растет (в течение 1996-2002 годов, например, он увеличится в 1,3 раза). Рост объясняется, в частности, тем, что тарифы на транзит российской нефти через белорусские нефтепроводы не пересматриваются с 1995 года.

Обе «Дружбы» являются одними из самых привлекательных объектов для потенциальных инвесторов. Но до 2010-х годов они находятся в списке предприятий, не подлежащих разгосударствлению и приватизации. Их модернизация осуществляется за собственные и бюджетные средства в рамках специальной программы, рассчитанной на 1998-2010 годы.

Энергетическая программа

Правительством Беларуси принимается программа развития энергетики и энергоснабжения до 2010 года. Впервые после аварии на Чернобыльской АЭС в ней отдельным пунктом предусматривается возможность строительства на территории страны атомной электростанции.

К этому времени в истории Беларуси уже есть опыт строительства электростанции, работающей на ядерном топливе. В 1983 году под Минском начинает возводиться Минская АТЭЦ, одновременно прорабатывается вопрос строительства Белорусской АЭС. После 1986 года строительство АЭС так и не было начато, а на базе Минской АТЭЦ, которая к 1986 году завершена на 70%, в начале 1990-х будет введена в эксплуатацию Минская ТЭЦ-5.

Нефтетрейдеры первой волны





фото: tengrinews.kz

В условиях разрушения централизованных схем поставок нефти на переработку в Беларусь активизируются многочисленные нефтетрейдеры, которые разными путями получают доступ к ценному ресурсу. В 1990-х - начале 2000-х годов на рынке Беларуси работает несколько сотен компаний. С усилением государственного регулирования, которое происходит со второй половины 1990-х годов, их число сокращается до нескольких десятков.

С этого года поставками нефти в Беларусь на давальческих условиях занимается компания «Юримекс Бел ойл». «Дочка» австрийской компании Urimex Kommerz Transit в конце 1990-х – начале 2000-х годов является одним из ключевых игроков (в 1994-1997 годы на нее приходится 20% объемов поставки углеводородов в Беларусь). С 1997 года во главе нефтетрейдера стоит бывший председатель Комитета по нефти и химии при Совмине Беларуси и президент госконцерна «Белефтепродукт» Антон Лойко.

В начале 2000-х годов «Юримекс» засветится как посредник в привлечении крупного австрийского кредита для модернизации «Нафтана». В 2006 году руководство компании будет встречаться с Александром Лукашенко, добиваясь участия в реконструкции предприятия. В российских СМИ владельцев нефтетрейдера связывают с бывшими топ-менеджерами «Газпрома». «Юримекс» уйдет с рынка в середине 2000-х годов в связи с изменением политики властей и возросшей конкуренцией.

Упендра Махато (в центре) и его братья Сурендра и Бирендра, фото: flickr.com

В одного из крупнейших нефтетрейдеров первой волны вырастет фирма «Синтез ММ», за которой стоит выпускник Белорусского политехнического института непалец Упендра Махато. Заработанные на топливе ресурсы он вкладывает в финансовую сферу и промышленность Беларуси – «Межторгбанк», «Кровлю», «Амкодор», «Интерфорест».

Еще одна крупная фирма, работающая в Беларуси с 1994 года, Swe-Bel Partner и ее «дочка» «Шве-Бел Нефтепродукт». Она поставляет на белорусские заводы ресурс ЮКОСа и «Сибура». Одним из ее учредителей является бывший генеральный директор Мозырского НПЗ (в 1984-1994 годах), депутат Верховного совета Беларуси Анатолий Зубовский. В 1996-1998 годах он также будет работать в «Славнефтепродукте» («дочка» Славнефти») и возглавлять совет директоров футбольного клуба «Славия». В перечне должностей Анатолия Зубовского также директорство в Международном фонде «Наследие Чернобыля» и должность заместителя председателя Госкомитета по ликвидации последствий аварии ЧАЭС. Почетный гражданин Мозыря после ухода с белорусского рынка компании Swe-Bel Partner переедет на постоянное место жительства в Словакию.

В число крупнейших нефтетрейдеров первой волны входят дочерние структуры «Славнефти» («Славнефть –Старт») и «Лукойла» («Литаско Белоруссия»), «Юкола» Валерия Шумского и «Без проблем» Василия Урывского. В начале 2000-х годов, на пике могущества управделами Галины Журавковой, в крупного нефтетрейдера превратится компания «Белая Русь».

Также на топливном рынке активно работают «Белнефтегаз» Романа Ананьева и «Белтопэнерго» Василия Ворфоломеева.

1993

Европейская модернизация Оршанской ТЭЦ

В этом году подписывается кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития. Банк выделяет Министерству энергетики 48,6 млн долларов на модернизацию Оршанской ТЭЦ.

На ней, первой в стране, будет установлена парогазовая турбина (производства французской фирмы GEC Alstom мощностью 69,4 МВт), позволяющая повысить эффективность производства тепловой электроэнергии. Проект начнет реализовываться в 1996 году и будет полностью завершен в 1998 году.

От «Тивали» до «Юнайтед компани»

Игорь Макаед, сын бывшего заместителя председателя Совмина БССР и заместителя председателя Государственного комитета по внешним экономическим связям Беларуси Николая Макаеда, получает возможность заняться топливным бизнесом. Созданная им компания «Тивали» становится одним из крупнейших операторов на оптовом и розничном топливном рынке Минска.





Руслан Салей, фото: sports.ru

Известным непрофильным проектом бизнесмена является хоккейный клуб «Тивали», созданный в 1993 году на осколках минского «Динамо», от которого отказывается одноименное спортивное общество. С именем Игоря Макаеда связаны первые успехи белорусского хоккея. «Тивали» четырежды становится чемпионом Беларуси, выступает в финале Кубка европейских чемпионов и является базовым клубом для белорусской сборной. В «Тивали» в 1993-1995 годах выступает Руслан Салей, этот клуб становится трамплином для начала заокеанской карьеры легендарного защитника белорусской сборной.

«Тивали» Игоря Макаеда будет расформирован в 2000 году. До этого бизнесмен берет кредит и начинает строительство «Тивали-Арены» на месте Ледового комплекса на улице Притыцкого. Финансовые проблемы не позволят ему завершить стройку, достраивает объект государство.





фото: agrohome.by

Заправочный бизнес, однако, продолжит существовать. Компания и сеть «Тивали» трансформируются в бизнес «Юнайтед компании», который в 2016 году входит в топ-6 крупнейших сетей АЗС в Беларуси. Компания также владеет торговыми центрами и заведениями общепита.

Последний украинский газ

Это последний год, когда Беларусь наряду с сибирским потребляет украинский газ. Он поставляется в страну по газопроводу Минск-Дашава.

Украина в течение нескольких десятков лет является главным поставщиком природного газа для Беларуси. Украинский газ идет в страну с 1960 года, тогда как российский газ начинает поставляться в республику только в 1974 году, когда пущена в эксплуатацию первая очередь газопровода Торжок-Минск-Ивацевичи.

Начало ядерной истории

В этом году разрабатывается концепция проекта программы развития ядерной энергетики в Беларуси. Начинается проработка возможных мест расположения белорусской АЭС.

В качестве одного из самых перспективных называется тогда (и позже - в 1996-1997 годах) Краснополянская площадка в Быховском районе Могилевской области. На ней предполагается разместить 2 энергоблока российского производства мощностью 640 МВт каждый. Также прорабатывается возможность строительства хранилища радиоактивных отходов.

Российская загрузка «Белоруснефти»

Правительство Вячеслава Кебича пытается загрузить мощности «Белоруснефти».

С развалом СССР дочерние подразделения этого предприятия, работавшие на освоении нефтяных месторождений в Западной Сибири, оказываются под юрисдикцией Российской Федерации. Чтобы по-прежнему работать в России и задействовать белорусских специалистов, подписывается межправительственное соглашение о сотрудничестве в развитии нефтяной и газовой России. Оно, в частности, предполагает создание двух совместных предприятий «Белоруснефти» с участием со стороны России предприятий «Ноябрьскнефтегаз» и «Черногорнефть». СП должны заниматься бурением, ремонтом, строительством скважин.

По соглашению белорусские министерства и ведомства поставят в Западную Сибирь оборудование и технику, построят жилые дома и инфраструктуру.

История Кукуры





Сергей Кукура (в центре), фото: vb.by

С 1993 года и до начала 2000-х годов в должности первого вице-президента «Лукойла» работает уроженец Бреста Сергей Кукура. На протяжении многих лет он является одним из четырех самых богатых акционеров - физических лиц крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл».

Будущий миллионер - сирота, воспитывался тетей. Окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа, получив специальность «экономист по экономике и организации нефтяной и газовой промышленности». Потом Сергей Кукура работает на нефтяных месторождениях Сибири. Последним его местом работы в советские времена становится должность заместителя директора по экономике «Когалымнефтегаза», который возглавляет Вагит Алекперов.

В 2002 году фамилия бизнесмена попадает в прессу в связи с его похищением неподалеку от подмосковного поселка Внуково. За освобождение похитители требуют 3 млн долларов и 3 млн евро. Через несколько дней после похищения Кукура будет освобожден.

1994

Глобальное газовое соглашение

В этом году между Россией и Беларусью подписывается долгосрочное соглашение (оно действует до 2015 года) о поставке российского газа и создании системы транзитных газопроводов на территории Беларуси.

Согласно документу «Газпром» и «Белтрансгаз» планируют построить несколько газопроводов, которые вывели бы российский газ на европейский рынок и в Калининградскую область. Речь идет в том числе о строительстве газопровода «Ямал-Европа». Россия обязуется увеличить транзит газа: в 1995 году - до 21 млрд куб. м, в 2000 году - до 26 млрд куб. м, в 2010 году - до 33 млрд. куб. м.

Беларусь обязывается не подключать к транзитным газопроводам своих потребителей без разрешения «Газпрома». В документе прописываются финансовые и владельческие вопросы по трубопроводным системам. «Газпром» берет на себя финансирование, проектирование и строительство газопроводов, которые передаются ему в долгосрочную аренду. Оператором по эксплуатации становится «Белтрансгаз». В документ особой строкой вносится пункт о том, что эти «объекты не подлежат национализации, конфискации и реквизиции в любой форме». Статья 7 гласит: «Белорусская сторона обеспечивает свободный транзит российского природного газа и обязуется не предпринимать действий, которые могут затруднить транспортировку российского природного газа от пунктов сдачи-приемки на границе РФ и РБ до пунктов сдачи на границе РБ и РП». В ней также имеется подпункт, согласно которому «при нарушении гарантий по транзиту по вине белорусской стороны или предприятия-оператора российская сторона имеет право снижать объемы поставки российского природного газа в Республику Беларусь».

Соглашением запрещается реэкспорт природного газа Беларусью без предварительного согласия «Газпрома».

Рождение «Славнефти»





фото: rtk-vl.ru

В августе этого года в рамках реформирования российской нефтегазовой отрасли создается российско-белорусское ОАО «НГК «Славнефть».

Первоначально российское правительство получает в компании 86,3% акций, белорусское — 7,2%. Вкладом российской стороны являются добывающие и сервисные предприятия в Мегионе («Мегионнефтегаз», «Мегионнефтегазгеология»), белорусской - пакет Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Позже в состав «Славнефти» войдут два нефтеперерабатывающих завода в Ярославле, а также ряд нефтесбытовых предприятий в центральных регионах России.

В 1996 году Беларусь за счет дополнительного вклада увеличит свою долю в «Славнефти» до 10,83%.

«Славнефть» на несколько лет сохранит государственный статус. В рамках широкомасштабной приватизации других компаний она в последнюю очередь заинтересует крупные российские частные бизнес-структуры. До «Мегионнефтегаза», который одним из первых в России начинает активное освоение сибирских нефтяных месторождений (в 1960-х годах) и поэтому располагает не такими серьезными запасами сырья, у российских олигархов дойдет дело, когда будут поделены и переделены куда более лакомые куски.

Акционирование Мозырского НПЗ и судьба «МНПЗ плюс»

В этом же году акционируется Мозырский НПЗ.

42,757% акций в нем получит белорусское правительство, 42,581% - «Славнефть». Еще около 12, 252% останутся в руках физических лиц, в большинстве своем действующих и бывших работников Мозырского НПЗ. Первым генеральным директором открытого акционерного общества «Мозырский НПЗ» становится Владимир Здобнов.

Некоторые работники Мозырского НПЗ, объединившиеся в трастовой структуре «МНПЗ плюс», взамен своих акций завода получат 6,2% ценных бумаг «Славнефти». В 1997 году этот пакет будет уступлен за 10 млн долларов инвестиционному дому «Кондор». Деньги будут положены на депозит «Инкомбанка» и после его краха в 1998 году исчезнут. «Кондор», в свою очередь, перепродаст эту долю кипрской компании Excalibur Capital Resources (близкой к ТНК). В итоге мозырские миноритарии останутся и без денег, и без акций. Неоднократные попытки вернуть свою долю в «Славнефти» с помощью российских и белорусских судебных инстанций ни к чему не приведут.

Более того, совладельцы «МНПЗ плюс» в середине 2000-х годов после долгих судебных тяжб вообще лишатся своих акций и в ОАО «Мозырский НПЗ». В 2005 году Высший хозяйственный суд удовлетворит иск Минфина к «МНПЗ плюс» по возврату 4,7 млн долларов. В качестве механизма возврата этих средств 98,97% доли в «МНПЗ плюс» (и, соответственно, контроль над 12% самого завода) получит государство. Последнее не будет утруждать себя оценкой стоимости этих пакетов, взяв при совершении сделки за основу номинальную цену, хотя, по оценкам экспертов, рыночная стоимость 12%-го пакета Мозырского НПЗ составляла на тот момент не менее 100 млн долларов.

Одним из мотивов властей при принятии этого непопулярного и спорного решения называется страховка от возможного перехода контроля над «МНПЗ плюс» к «Газпрому» или другим российским компаниям.

Заводы и строители за газ

Глобальным газовым соглашением между Беларусью и Россией предусмотрены некоторые меры по снижению возросшей к тому времени до колоссальных объемов задолженности белорусских потребителей за газ.

В частности, планируется, что в счет долгов белорусы построят жилые дома в Калининградской области и других регионах России. Также намечается строительство домов в самой Беларуси - для газовиков, которые проработали в условиях Крайнего Севера свыше 10 лет.

В этом же году правительство Вячеслава Кебича в счет погашения долгов за газ предлагает «Газпрому» и другой вариант — передать ему активы некоторых белорусских предприятий. В списке под №1 фигурирует «Белтрансгаз». Но смена власти в стране не позволяет довести переговоры по «Белтрансгазу» до конца.

«Газпром» довольствуется только Брестским заводом газовой аппаратуры, в котором он становится владельцем 51% акций. Позднее «Газпром» станет совладельцем созданного специально для проведения взаимозачетов за газ «Белгазпромбанка».

Создание «Белнефтепродукта»

На базе нефтяных активов ликвидируемого Комитета по нефти и химии правительство Михаила Чигиря создает Белорусский государственный концерн по нефти и нефтепродуктам («Белнефтепродукт»).

Его главной задачей определено «обеспечение потребителей республики нефтью и нефтепродуктами, создание условий для экономического развития предприятий и удовлетворения социальных потребностей их трудовых коллективов».

Для этого бывшему заместителю главы Комитета по нефти и химии Антону Лойко, который становится руководителем «Белнефтепродукта», передаются Минское хозрасчетное объединение автозаправочных станций и 35 региональных предприятий по обеспечению нефтепродуктами, Производственное объединение «Белоруснефть», «гомельское и новополоцкое предприятия «Дружба», заводы «Сейсмотехника» и «Речицанефтемаш», «Нафтан», Завод горного воска (с 1995 года) и некоторые другие активы.

При Антоне Лойко постепенно наводится порядок на внутреннем топливном рынке. В следующем году будет принят «Временный порядок обращения углеводородного сырья и нефтепродуктов на территории Республики Беларусь», благодаря которому налаживается обеспечение потребителей горючим. Исчезают талоны на бензин.

Нефтяные соглашения

В этом году подписывается ряд документов, которыми регламентируются российско-белорусские отношения в нефтяной сфере.

В их числе — межправительственное соглашение о сотрудничестве в развитии топливно-энергетических комплексов (оно вступит в силу с 1995 года). Ежегодными протоколами к нему определяются конкретные условия поставок нефти в Беларусь и транзита нефти и нефтепродуктов через ее территорию. С 1997 года поставки энергоресурсов осуществляются в рамках единого топливно - энергетического баланса.

На первых порах поставки нефти в Беларусь идут и по мировым ценам, и по клирингу через Федеральную контрактную корпорацию «Росконтракт». В 1994 году, в частности, предполагаются поставки в объеме 16 млн тонн нефти, из которых через «Росконтракт» должно пройти 6 млн тонн. Соглашением предполагается, что мировая цена на нефть для Беларуси будет действовать «до практического объединения денежных систем», а потом на нее будут установлены внутрироссийские цены.

Национальная сеть АЗС №1





Александр Центер, фото: tut.by

Инженер-механик Александр Центер основывает семейную компанию «А-100».

На первом этапе она занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, потом инвестирует в АЗС. Бизнесмен плотно сотрудничает с «Лукойлом», который в это время возглавляет Валерий Яляев. Сотрудничество в бизнесе будет перенесено на хобби: Александр Центер превратится в заядлого авиатора, приобретет личный самолет, организует аэротакси и наследует у полковника Яляева должность главы Белорусской федерации авиационного спорта.

В начале 2000-х годов «Лукойл» выкупит часть заправок «А-100», но бизнесмен продолжит розничный бизнес. Новый этапом в его развитии станет привлечение в 2013 году ресурсов Европейского банка реконструкции и развития. На экспансию (прежде всего региональную) ЕБРР выделит 10 млн на семь лет, еще столько же по условиям соглашения Александр Центер должен инвестировать сам. В 2013 году, на момент подписания договора о сотрудничестве, сеть «А-100» насчитывает чуть более 20 АЗС, в 2016 году их число переваливает за 30. В рамках развития бизнеса в состав «А-100», например, входит крупная брестская сеть «Галлон», контролируемая семьей бывшего заместителя председателя Совмина БССР Александра Бокача.





фото: svaboda.org

В 2016 году «А-100» является крупнейшей национальной частной сетью АЗС.

Балтийско - Черноморский коллектор

По инициативе лидеров оппозиционных движений Беларуси, Украины и Литвы поднимается вопрос о создании на территории этих государств альтернативной экспортной системы нефте- и газотрубопроводов, т. н. Балтийско-Черноморского коллектора.

В его рамках предлагается связать порты Балтийского и Черного морей с оставшейся на территории этих государств системой советских трубопроводов и тем самым лишить Россию выхода на заграничные рынки.

Приход к власти Александра Лукашенко, который занимает пророссийскую позицию, прерывает обсуждение этого проекта. Взамен Беларусь получает один из самых щадящих в СНГ режимов поставок природного газа из России.

Карьера Кокорева

В этом году заместителем премьер-министра назначается Валерий Кокорев. Это единственный профессиональный нефтяник, который входит в белорусское правительство в данный 25-летний период.

Валерий Кокорев – уроженец Татарстана и выпускник Уфимского института нефти. С 1989 года он возглавляет «Белоруснефть».

Именно при Валерии Кокореве проводится приватизация Мозырского НПЗ. И власти, и оппозиция обвиняют вице-премьера в том, что он готовит продажу белорусских предприятий российским нефтяным олигархам.

В начале 2000-х годов Валерий Кокорев уходит с поста вице-премьера и уезжает работать в Москву.

Стелы Артюховича

Основывает компанию VDS («АЗСИндустрия») Александр Артюхович.

Его бизнес сосредоточен в разработке и производстве рекламного оборудования и средств визуальной коммуникации для АЗС, а также для автомобильных и торговых центров.

За время своего существования группа компаний спроектирует несколько сотен решений и изготовит несколько десятков тысяч стел, указателей, фризов для розничных компаний практически их всех республик бывшего СССР, а также Польши, Румынии и др.

1995

Начало приватизации «Нафтана»

Подписывается соглашение «О развитии взаимовыгодного сотрудничества по поставке, переработке нефти и реконструкции ПО «Нафтан» с участием субъектов хозяйствования Республики Беларусь и Российской Федерации». Оно предполагает участие двух российских компаний - «Лукойла» и «ЮКОСа» - в акционировании и приватизации новополоцкого «Нафтана».

С белорусской стороны подпись под документом ставит вице-премьер Валерий Кокорев, от «Лукойла» - Вагит Алекперов, от «ЮКОСа» - Сергей Муравленко. По соглашению инвесторы обязываются к 2000 году довести глубину переработки нефти до 80%, инвестировать 550 млн долларов, ежегодно поставлять на завод 7 млн тонн нефти и привлечь кредиты под реконструкцию. Со своей стороны, Беларусь обязуется «не ухудшать экономическую среду до окончательного погашения кредитов».

Проект нефтяного холдинга от Лойко

Инициатором первой значительной попытки реформировать отрасль становится концерн «Белнефтепродукты».

Планируется создать «Белорусскую нефтяную компанию» со 100% -м государственным капиталом и передать в ее управление контрольные госпакеты акционированных предприятий трубопроводного транспорта, предприятий нефтеобеспечения и акции нефтеперерабатывающих заводов.

В компанию также предлагается включить созданный в этом же году «Белорусский нефтяной торговый дом» (в 2005 году он получит в управление все хозяйственные функции концерна «Белнефтехим», включая электронную продажу белорусских бензинов и мазута на мировом рынке), банк, страховую и финансовую компании, пенсионный фонд.

На 1996 год намечается акционировать 42 из 51 предприятий концерна. Но планам не суждено сбыться в связи со внесением большинства предприятий отрасли в т. н. «черный список» — перечень субъектов хозяйствования, не подлежащих разгосударствлению и приватизации.

Первая продажа «Белтрансгаза»

Растущие из месяца в месяц долги за газ (по итогам этого года они составляют около 450 млн долларов) заставляют белорусское руководство вернуться к идее зачета по формуле «задолженность в обмен на газопровод». С этой целью в первый раз официально предлагается акционировать и продать часть «Белтрансгаза».

По предлагаемой схеме продажи 40% акций должны остаться в руках государства, 40% — отойти к «Газпрому», а остальные 20% — распределены между работниками предприятия. Тогда же, в первый раз в истории продажи «Белтрансгаза», стороны не сходятся в оценке активов белорусской газотранспортной системы. «Газпром» дает 90 млн долларов, белорусы просят 900 млн долларов.

Параллельно вопросом покупки «Белтрансгаза» интересуются две другие группы российских олигархов - «Лукойл» Вагита Алекперова и банк «Империал» Александра Мамута и Андрея Глориозова.

Нефтяные камни в таможенном огороде

В ноябре подписывается соглашение о Таможенном союзе России и Беларуси. В конце 1990-х и на протяжении 2000-х годов ряд статей документа становятся камнем преткновения в российско-белорусских отношениях в нефтяной отрасли.

Так, в статье 1 (пункт 2, подпункт а) говорится об «установлении и применении в отношениях с третьими странами одинакового торгового режима, общих таможенных тарифов и мер нетарифного регулирования во внешней торговле». Это требование будет неоднократно воспроизводиться в ряде более поздних документов. Но оно долго не будет выполняться. Наиболее проблематично это именно в нефтяной отрасли, где благодаря гораздо более низким экспортным пошлинам на вывоз нефти, и в особенности на экспорт нефтепродуктов, Беларусь привлекает на свои заводы российских давальцев и зарабатывает значительные средства.

Среди других спорных пунктов выделяется статья 4 (пункт 3, подпункт б), согласно которой «суммы вывозных таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, в отношении товаров, изготовленных на территории любой Договаривающейся стороны из сырья и/ или материалов, происходящих с территории любой другой Договаривающейся стороны, зачисляются в бюджеты государств Договаривающихся сторон в соответствии с согласованным распределением сумм вывозных таможенных пошлин». Минск должен делиться экспортными пошлинами, которые получает при вывозе нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, но до середины 2000-х годов игнорирует это требование.

Короли бензоколонок

Топливная тема становится одним из главных источников состояний в начале 1990-х годов. У многих из оптовиков-бензовозов она развивается в собственные АЗС и сети АЗС.

В начале 1990-х годов на белорусский розничный топливный рынок выходят две иностранные компании: российский «Лукойл» и финская Neste Oil. Заправка финнов, размещенная недалеко от офиса концерна «Белнефтехим», становится одним из символов эпохи 1990-х в Беларуси. Neste - первый и единственный пока пример западных инвестиций в этот сегмент. В конце 1990-х годов финны примут решение свернуть бизнес в Беларуси, их заправки перейдут к местному трейдеру «Юнайтед Компани».





Аркадий Израилевич, фото: tut.by

На оптовой и розничной торговле нефтепродуктами зарабатывают первоначальные капиталы многие известные сегодня бизнесмены. В середине и конце 1990-х годов заметное место на рынке занимает компания «ИВ» Аркадия Израилевича. Ей принадлежит достаточно крупная сеть АЗС. В 2000-х годах бизнесмен продаст заправки и вложит накопленные ресурсы в недвижимость. Кризис на этом рынке, который наступит в 2010-е годы, и обширные связи в высших эшелонах власти, которые всегда помогают его бизнесу, заставят Аркадия Израилевича вернуться на топливный рынок. «ИВ Инвест» на протяжении 2010-х годов активно участвует в поставках битума для дорожников.

Относительно крупные сети АЗС в разные периоды 1990-2000-х годов формируют компании «А-100», «Юнайтед Компани», «Бикаран», «Глициния», в регионах работают «Галлон» (Брест), «Блок» (Новополоцк), «Модуль-АЗС» (Мозырь). На Минщине в районе Дзержинска фактически монополизирует этот рынок якутский строитель Владимир Мелешкевич. Его «Сервисному центру «Веста» принадлежат 7 АЗС в городе и на проходящих рядом с ним трассах. С 2009 года пытается выстроить национальную сеть АЗС компания «Нефтехимтрейдинг», входящая в холдинг Юрия Чижа. В 2016 году в сеть «Трайпл» входят около 10 объектов в Минске, Минской, Брестской и Гродненской областях.

Большинство относительно крупных независимых операторов АЗС в конце 2000-х годов станут объектом внимания российских сетей «Лукойл-Белоруссия», «РН-Запад», «Газпром - Белнефтепродукт», а также «А-100». Они будут либо выкуплены, либо сданы в аренду.

От Фомина до Думы

Президентом российско-белорусской «Славнефти» становится Анатолий Фомин. В советские времена он работает в Мегионе, в 1993 году становится первым заместителем министра топлива и энергетики России. Именно Анатолию Фомину принадлежит авторство концепции реформирования российского ТЭК путем создания 13 вертикально-интегрированных компаний-холдингов.

Отношения белорусского руководства с Анатолием Фоминым в его бытность руководителя «Славнефти» более чем хорошие. Когда в 1998 году встает вопрос о его снятии с поста президента компании, белорусские акционеры попытаются даже сорвать кворум на внеочередном собрании акционеров. Сергей Кириенко вынужден объяснять Минску, что Анатолия Фомина отправляют в отставку из-за систематических неуплат компанией налогов в российскую казну.

Белорусы в итоге вынуждены смириться и с отставкой Фомина, и с новым назначенцем – еще одним выходцем из российского Минтопэнерго Василием Думой. Василий Дума возглавит «Славнефть» всего на год.

1996

«Нулевой вариант»





фото: 90s.by

Одно из важнейших событий в истории газовых отношений Беларуси и России - подписание т. н. «нулевого варианта».

По документу Беларусь списывает свои денежные претензии к России за неоплаченную стоимость вывоза и обслуживания ядерных ракет, аренду военных баз и чернобыльскую программу. Россия прощает около 1 млрд долларов долгов за газ.

Такой подход на фоне начинающихся складываться союзных отношений двух стран приведет к тому, что в 1997-2002 годах оплата поставок природного газа вообще будет проводиться преимущественно товарами белорусского производства. Причем с белорусской стороны к отпускной цене продукции применяется наценочный бартерный коэффициент (до 1,23), что автоматически занижает реальную стоимость приобретаемого газа.

В Беларуси в это время рождается новый вид бизнеса - газовые зачеты. По зачетам за газ уходят даже носки Брестского носочно-чулочного комбината. На этом делают крупные капиталы многие местные, российские и мировые воротилы. Газовыми зачетами занимается Управление делами президента во главе с Иваном Титенковым. Этот бизнес прекратит существование только в начале 2000-х годов, когда стороны по требованию России практически полностью перейдут на денежные формы расчетов.

«Ямал-Европа»

В прошлом году вводится последний крупный магистральный газопровод «Белтрансгаза» («Торжок-Долина»), а в этом стартует проект строительства транзитной магистрали «Ямал-Европа».





фото: mavego.ru

После некоторого перерыва на основании соглашения от 1994 года подписывается договор о строительстве на территории Беларуси двух ниток экспортного магистрального газопровода «Ямал-Европа» общей пропускной способностью 69 млрд куб. м в год. Инвестиционный проект в этом виде оценивается в 2 млрд долларов.

Строительство начнется в 1997 году. До ввода в эксплуатацию первой очереди газопровода, который будет осуществлен в 1999 года, этот проект обеспечивает около 65% прямых иностранных инвестиций в экономику Беларуси.

В 2002 году «Газпром» откажется от строительства второй ветки «Ямал-Европа», выбрав приоритетом «Северный поток». Полностью работы по строительству «Ямал-Европа» будет завершены в 2006 году. Газопровод, мощность которого составляет 32,9 млрд газа в год, является собственностью «Газпрома», «Белтрансгаз» выполняет функции его оператора.

Алекперов и Ходорковский на «Нафтане»

Во исполнение соглашения о сотрудничестве с «Лукойлом» и «ЮКОСом» регистрируются два совместных предприятия.





Михаил Ходорковский, фото: 24SMI.org

Одно из них - «Росбелнафта» (у российской стороны 74% акций) - на время осуществления реконструкции «Нафтана» (семь лет) должно получить в доверительное управление контрольный пакет завода. Для финансирования и строительства на «Нафтане» комплекса глубокой переработки нефти «Лукойл» и «ЮКОС» создают вторую компанию «ЛЮБел-ойл», где российская сторона получает 49% акций.

Параллельно «Лукойл» интересуется возможностью участия в акционировании и приватизации «Белтрансгаза».

«Славнефтевская» модернизация

С этого года начинается активная 4-х этапная реконструкция МНПЗ.

Ее необходимость вызвана потребностью расширения рынков сбыта и ужесточением требований к качеству продукции. Завод, который построен в 1975 году для переработки дешевой советской нефти (до 16 млн тонн в год), к этому времени начинает испытывать проблемы с низким уровнем выхода светлых нефтепродуктов и их качеством.

Подписывается соглашение правительства Беларуси и компании «Славнефть» «о принципах сотрудничества в осуществлении реконструкции МНПЗ». Белорусская сторона обещает упрощенный режим ввоза оборудования и материалов, льготы для завода. Тогда же рассматривается предложение «Славнефти» о передаче ей в доверительное управление ценных бумаг готовящихся к акционированию предприятий нефтеобеспечения Брестской и Гомельской областей, а также «Белоруснефти».

Предложение будет отклонено, а «Славнефть» займется диверсификацией бизнеса на белорусском рынке. Компания станет одним из учредителей и акционеров «Славнефтебанка», позже начнет инвестировать в розничный рынок.

Куприянов на Мозырском НПЗ

Происходит смена руководства на Мозырском НПЗ.





Анатолий Куприянов, фото: mazyr.by

Владимира Здобнова, который сперва уходит в руководящие органы «Славнефти», а потом становится ее представителем в Беларуси, сменяет Анатолий Куприянов. Он будет руководить заводом до 2016 года, станет одним из самых авторитетных руководителей не только в отрасли, но и во всей экономике страны. До своего назначения руководителем он работает на предприятии двадцать лет – с 1976 года.

Именно при Анатолии Куприянове, сначала на деньги российско-белорусской государственной компании «Славнефть», потом за счет собственных ресурсов удается создать одно из самых эффективных нефтеперерабатывающих производств на территории СНГ. Уровень глубины переработки сырья, качество конечного продукта и удобная логистика привлекает в Мозырь российских поставщиков.

Балансовые поставки

С этого года сотрудничество России и Беларуси в области ТЭК начинает строиться на основе единого баланса топливно-энергетических ресурсов.

Это важно с точки зрения прогнозирования потребностей экономики в энергоресурсах. Пунктом №1 в едином балансе всегда оставались и остаются объемы поставок природного газа. Также в балансе расписываются ежегодные объемы транзита природного газа через территорию Беларуси, которая в состоянии обеспечить 15-20% всего экспорта российского природного газа за рубеж.

Иракские контракты





фото: kozaostra.mybb.ru

С этого года белорусские компании получают возможность участия в программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие».

В течение 1996-2003 годов они получают по разрешениям и квотам ООН в обмен на гуманитарные грузы иракскую нефть и продают ее на мировом рынке. Доступ к нефти по решению властей получают «Белметаллэнерго» (компания входит в группу «Инфобанка»), «Лада ОМС» и «Белфарм».

В 2005 году разразится скандал: выяснятся подробности сотрудничества многих компаний с режимом Саддама Хуссейна. В расследовании, проведенном ООН, будут фигурировать некоторые белорусские компании и отдельные лица.

1997

Время Бамбизы

В этом году объединяются нефтяной и химический концерны «Белнефтепродукт» и «Белнефтехимпром». Их руководители Антон Лойко и Анатолий Мордашов отправлены в отставку, а первым президентом «Белнефтехима» становится далекий от топливной темы Иван Бамбиза.





Иван Бамбиза (крайний справа), фото: belneftekhim.by

Иван Бамбиза – самый известный представитель фамилии, носители которой занимают высокие должности во времена президентства Александра Лукашенко. Иван Бамбиза - уроженец деревни Лясковичи, которая является усадьбой Припятского национального парка. После окончания Белорусского института механизации сельского хозяйства он на протяжении многих лет работает в колхозах и совхозах Петриковского района, возглавляет управление сельского хозяйства райисполкома, а потом становится главой Речицкого района. В 1990 году Бамбиза избран депутатом (позже – заместителем председателя) Верхового совета БССР XII созыва, где сближается с будущим первым президентом Беларуси. В 1995-1997 годах Иван Бамбиза входит в правительство в ранге министра по делам СНГ.

Без опыта и связей Ивану Бамбизе, тем не менее, удается навести порядок на рынке нефти и нефтепродуктов, избавить его от фирм-однодневок и подчинить работу коммерческих трейдеров государственным интересам. В 1998 году будет утверждено «Положение о порядке обращения углеводородного сырья и нефтепродуктов на территории Республики Беларусь». Под руководством Ивана Бамбизы постепенно нормализуется обеспечение села топливом.

При нем также резко сокращается число частных нефтетрейдеров, оставшиеся вынуждены работать по правилам, диктуемым государством. В том числе - устанавливать фиксированные цены на время проведения уборочной и посевной кампаний и даже выделять топливо бесплатно. С 2002 года, например, «Белнефтехим» введет «топливную продразверстку» - начнет изымать с каждой тонны нефти, переработанной давальцами на белорусских НПЗ, несколько десятков килограммов дизельного топлива для нужд села. В 2003 году они практически безропотно примут введение налога с продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке. При первом президенте «Белнефтехима» формируется круг коммерческих давальцев, которые по разрешениям «Белнефтехима» получают возможность перерабатывать нефть в Беларуси и продавать полученные из нее нефтепродукты. В их число входят «Юримекс», «Швебел», «Юкола», «Литаско» (дочка «Лукойла»), непальский «Синтез-М», «Без проблем» и менее крупные трейдеры.

Под руководством Ивана Бамбизы также аккумулируются средства для модернизации предприятий нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса.

Период Муляка

Происходит смена руководства на производственном объединении «Белоруснефть».

Предприятие убыточно и продолжает аккумулировать долги из-за огромных основных фондов, ориентированных в советское время на работу по всему СССР и за рубежом. Реструктуризацией «Белоруснефти» назначен заниматься Владимир Муляк.

Владимир Муляк родом из Сибири (Иркутской области), но значительную часть своей жизни проводит в Беларуси. После окончания Губкинского нефтяного института в 1977 году он распределен в Речицу, где работает до 1988 года, пройдя путь от бурильщика капитального ремонта скважин до начальника центральной инженерно-технологической службы «Белоруснефти». Затем до 1996 года он работает на нефтяных месторождениях Тюменской области. Там его находит предложение возглавить «Белоруснефть».

Владимир Муляк справляется с поставленной задачей и реструктуризирует «Белоруснефть». Топ-менеджер избирается в Совет Республики Национального собрания, но в 2001 году неожиданно уходит с поста руководителя «Белоруснефти» и покидает Беларусь. В России сперва он возглавляет компанию «Лукойл-Коми», которая занимается освоением Тимано-Печерского месторождения, а в 2007 году назначается вице-президентом «Лукойла». На этой должности он отвечает за добычу нефти и газа.





Владимир Муляк, фото: stanural.ru

В российском «Лукойле» на протяжении 2000-х трудоустраиваются многие бывшие высокопоставленные чиновники Беларуси. В разное время в структурах «Лукойла» работают бывший вице-премьер Беларуси Валерий Кокорев («Лукойл Европа холдинг», РИТЭК) и экс-глава Администрации президента Урал Латыпов (глава консультационного совета «Лукойл-Белоруссия»).

«Итеровский» бизнес

На белорусском газовом рынке появляется второй поставщик газа – Международная группа компаний «Итера». Ее владелец Игорь Макаров получает от «Газпрома» возможность поставлять некоторые объемы газа в страны бывшего СССР, покупая его у концерна на границе с этими странами.





Игорь Макаров, фото: rostec.ru

Беларусь несколько лет является одним из крупнейших партнеров «Итеры». В 2000 году поставки «Итеры» на этот рынок составляют рекордные 5,8 млрд куб. метров. В 2004 году, в разгар конфликта белорусских властей с «Газпромом», «Итера» на несколько месяцев станет главным поставщиком газа для белорусских предприятий. Правда, с 2005 года все поставки «Итеры» в Беларусь прекращаются.

Белорусские власти пытаются найти в лице Игоря Макарова и его группы альтернативного поставщика газа, чем «Итера» не замедляет воспользоваться. В период расцвета своего сотрудничества с Беларусью Игорь Макаров предлагает несколько инвестиционных проектов: участие в Березовской ГРЭС, «Керамине», в сбыте калийных удобрений, в трастовом управлении «Белавиа», в Минском подшипниковом заводе и ряде других предприятий. Но они остаются только проектами. Единственный крупный актив, который получает «Итера» в Беларуси, это доля в производителе ПЭТ-гранулята «Белпак».

Партнером и проводником интересов «Итеры» в Беларуси становится Владимир Александрович – руководитель Белорусской социально-спортивной партии и глава фирмы «Итера-Бел». «Итера-Бел» специализируется на обслуживании расчетов за поставляемый в страну газ и инвестирует в другие отрасли – производство ПЭТФ-упаковки, мясопереработку. В 2001 году Владимир Александрович избирается депутатом нижней палаты белорусского парламента.

Первый «лукойловский» кризис

Начало первого кризиса во взаимоотношениях «Лукойла» и белорусских властей.

Правительство отказывает компании в конвертации валюты (58 млн долларов), полученной в результате поставок на рынок страны нефти. Часть этих денег удается спасти путем реинвестирования, но большая часть «съедается» инфляцией.

В этом же году предприятие «Лукойл-Белоруссия» будет оштрафовано за продажу мазута «Витебскэнерго». Кризис приводит к замораживанию проекта на «Нафтане» и приостанавливает работу обоих совместных предприятий. «Росбелнафта» постепенно сворачивает поставки нефти в Новополоцк.

1998

Вторая продажа «Белтрансгаза»

Из-за роста неплатежей за газ и периодически вводимых «Газпромом» ограничений на поставки газа делается вторая попытка приватизировать «Белтрансгаз» в пользу «Газпрома».

Планируется создать совместное предприятие, вкладом «Белтрансгаза» в которое должны стать газопроводы Торжок-Минск-Ивацевичи и Торжок-Долина, а «Газпрома» — строящийся участок газопровода Ямал- Европа. Но в очередной раз российская и белорусская стороны не сходятся в оценке своих долей. «Газпром» оценивает рыночную стоимость двух ниток газопровода Яма-Европа в 3 млрд долларов, а за белорусские трубы дает 400 млн долларов.

После безуспешных переговоров белорусские парламентарии принимают закон о предприятиях, находящихся только в государственной собственности. В списке объектов, не подлежащих акционированию и приватизации, оказывается и «Белтрансгаз».

Сто миллионов «Белоруснефти»

«Белоруснефть» добывает стомиллионную тонну нефти. На торжественные мероприятия, организованные по этому поводу, прибывает Александр Лукашенко.

Однако предприятию не удается стабилизировать объемы добычи, они падают во времена независимости еще более значительными темпами. Рекордным для предприятия, которое создано в 1965 году для разработки Речицкого нефтяного месторождения, является 1975 год. В нем добыто 8 млн тонн нефти в год. После 1984 года объем добычи удается стабилизировать на уровне 1,8-2 млн тонн нефти в год.

В середине 2000-х годов эксперты прогнозируют уменьшение объемов добычи, отводя на 2010 год 1,3 млн тонн, на 2015 - 1,1 млн тонн.

Благодаря новым технологиям и вводу в эксплуатацию новых месторождений прогнозы не оправдываются. На протяжении 2013-2016 годов «Белоруснефть» добывает ежегодно в Беларуси 1,645 млн тонн «черного золота». Задачей на 2017 год является 1,65 млн тонн.

Уход Мочернюка





фото: rus.delfi.ee

В этом году с должности генерального директора «Белтрансгаза» уходит последний профессиональный директор-газовик Николай Мочернюк.

Уроженец Украины, выпускник Львовского политехнического института после его окончания строит газопровод «Дашава-Минск» и остается в Беларуси. В советские времена (в 1977-1992 годах) Николай Мочернюк является первым заместителем генерального директора – главного инженера «Западтрансгаза», а в 1992 году становится первым руководителем «Белтрансгаза». В течение 1996-1997 годов Николай Мочернюк входит в совет директоров «Газпрома».

В 1998-2002 годах, до выхода на пенсию, Николай Мочернюк будет возглавлять представительство «Газпрома» в Беларуси.

Николая Мочернюка во главе газотранспортной системы сменит Петр Петух, лукашенковский выдвиженец, в 1994-1998 годах руководивший Минской областью. Ранее бывший партийный функционер работает заместителем председателя Госкомитета БССР по промышленности и межотраслевым производствам и главой концерна «Белместпром».

Новый интерес к АЭС

Наблюдается новый всплеск интереса к строительству АЭС в Беларуси, вызванный проблемами с поставками газа и ростом задолженности за него.

В СМИ размещается много публикаций на эту тему. В мае проходят парламентские слушания по перспективам развития атомной энергетики.

По поручению Совмина создается специальная комиссия из ученых, общественных деятелей, которая должна принять решение о необходимости (или отсутствии таковой) строительства в Беларуси АЭС. Большинство членов комиссии высказываются против АЭС и за введение 10-летнего моратория на строительство в стране подобного объекта. Решение большинства поддерживается правительством Сергея Линга.

Польское предложение по Березе

Польские энергетики предлагают белорусскому руководству отдать в аренду Березовскую ГРЭС. Для польской стороны она важна с точки зрения оптимизации энергоснабжения приграничных польских воеводств.

Готовится технико-экономическое обоснование, но проект не получает развития. После 2001 года предложения об аренде или покупке Березовской ГРЭС возникают неоднократно: сначала со стороны МГК «Итера», потом - РАО «ЕЭС России». Березовская ГРЭС начнет экспорт электроэнергии в 2003 году как часть государственной генерирующей энергосистемы.

Белорусская энергия поставляется в Польшу, в том числе через компанию Весли Михальчика – партнера Владимира Пефтиева по поставкам оружия. Весли Михальчик является владельцем оператора Annacond Enterprises, который эксплуатирует линию электропередач между Вулькой Добрынской и Брестом. В 2000-х годах бизнесмен продаст 61% акций Annacond Enterprises польскому государственному энергетическому холдингу ENEA.

Заправки от «Славнефти»

«Стартует» розничный проект российско-белорусской государственной компании «Славнефть».





фото: albion.by

Ее дочерняя компания «Славнефть-Старт», которую возглавляет Сергей Шевченко, инвестирует в современные автозаправочные комплексы на всей территории страны и превращается в одного из крупнейших операторов розничного топливного рынка. На начало 2000-х годов «Славнефть-Старт» управляет сетью из около 25 заправочных комплексов.

С 2004 года «Славнефть-Старт» владеет бывшим колхозом в поселке Шершуны в Минском районе.

Продолжение следует...