Материалы Duropal — прекрасное соотношение цены и качества на современном рынке





Столешница, компакт плита с инкапсулированной антибактериальной защитой Duropal MicroPLUS+ от компании Pfleiderer – отличное предложение на рынке мебельной промышленности.

Немецкая компания Pfleiderer начала свою деятельность в 1884 году. Основной сферой деятельности до 1962 года была крупная переработка древесины, а с 1962 освоила производство плиты ДСП. Сейчас это не просто фирма, а целая корпорация, которая насчитывает 7 заводов на территории Европы и несколько заводов Северной Америке. Компания укрепилась на лидерских позициях в сфере переработки и производства изделий из древесного материала. В отличие от многих производителей, деятельность проводится в соответствии с природоохранными стандартами в странах, где проводит свою деятельность. Но особо гордится концерн заводом Duropal, расположенный в Арнсберге, Германия, где производит одноименные столешницы для кухни и сопутствующие товары для мебельной индустрии.



Столешницы Duropal – признанный лидер на каждую кухню







Столешница Duropal представляет собой высококачественное изделие для кухонной мебели, которая производится методом наклейки декоративного слоистого пластика HPL на лист ДСП. Для создания столешниц фирма Pfleiderer использует исключительно пластинки HPL личного производства, что гарантирует высокий уровень качества. Разбежка толщины в пластическом материале составляет от 0.6 до 15 мм. А широкая цветовая гамма способна удовлетворить требования самого требовательного покупателя. Подобные характеристики обеспечили Duropal международное признание и множество наград:

German Design Award 2017 – Nomination

Interzum Award 2016

Interior innovation award 2015

Innovation prize for bio material 2011

Blue Angel

Nomination GDA 2015

German Design Award 2015 – Special Mention

Nomination GDA 2010 и многие другие.







Лазерная технология – гарантия уникальных характеристик



Столешницы способны создать эффект массивности и натуральности. А внешние характеристики могут вызвать восторг даже у самых требовательных покупателей. Заключается лазерная технология в использовании специальной полимерной кромки. Это кромочный материал с двумя слоями: внешняя (декоративная) и внутренняя (функциональная). Внешняя сторона устойчива к высокой температуре, а внутренняя при воздействии лазерных лучей начинает плавиться. Расплавленный полимерный материал переходит в структуру древесины столешницы, заполняет поры, после чего создает настоящую монолитную поверхность.





Компакт плита – идеальный современный материал

ХПЛ компакт плита – относительная новинка на рынке отделочных материалов, благодаря уникальным свойствам приобретающая популярность в своем сегменте. На сегодняшний день она считается одним из лучших материалов.







Компакт плита отличается хорошими механическими, физическими и химическими характеристиками. Поскольку компакт ламинат представляет собой органический материал, он весьма стоек к возгоранию. Это может быть актуально для применения в местах, где есть контакт с огнем, в частности, на кухне.

Материал обладает высокой устойчивостью к ударам, царапинам, воздействию света. Кроме того, его отличают:

хорошая термостойкость (до 180 C)

простота очистки

гигиеничность

пригодность для контакта с пищевыми продуктами.



Преимущества столешницы Duropal

Исключительно DUROPAL microPLUS® HPL обладает уникальными антибактериальными свойствами и представляет собой постформируемый, антибактериальный и химически стойкий ламинат высокого давления (HPL).

Обеспечение защиты от обычных бактерий, таких как:

Синегнойная палочка

Золотистый стафилококк

Сальмонелла

Кишечная палочка

Успешно уничтожая более 99% этих вредных бактерий в течение 24 часов.

Не остаются пятна от чая, кофе или вина;

Не теряет эстетические свойства при воздействии химических средств;

Не прогорает при попадании пепла от сигарет и различных искр;

Не прогорает при контакте с горячей сковородкой;

Не теряет эстетические свойства при воздействии солнца;

Не появляются вмятины даже при сильных ударах, устойчивы к царапинам





Где купить столешницы Duropal?



Купить столешницу Duropal от компании Pfleiderer вы сможете в нашем магазине в ТЦ – ЛенинГрад который расположен в центре Минска на Ленина 27 павильон 79 на 2 этаже. Предлагаем исключительно сертифицированную продукцию, которая предоставляется непосредственно официальным поставщиком. Наша продукция имеет сертификат гигиены Республики Беларусь, качество продукции и происхождение подтверждено сертификатом, выданным немецкой торгово-промышленной палатой. Предварительно Вы можете познакомится с декорами на нашем сайте. Если у вас возникнут трудности при выборе подходящей столешницы или захотите подробней узнать о преимуществах, вам поможет наши опытные менеджеры-консультанты или информационный раздел по каждому продукту на нашем сайте www.stoleshnica.by.

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