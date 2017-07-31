Клад или Сокровище? В Банке «Решение» определились однозначно





Все согласны с тем, что и клад, и сокровище — это какая-то спрятанная ценность. Разногласия начинаются в том, как сохранить эту ценность и не потерять право собственности на неё.

Клад ненадёжен: по факту обнаружения он принадлежит не тому, кто его собрал и скрыл (закопал, замуровал, утопил). И даже не вполне тому, кто его нашёл. Чья земля или строение, или, скажем, территориальные воды — того и клад, а нашедшему — его доля. Хозяин ценности может вообще остаться ни с чем.

Сокровище лучше, и вот почему. В Банке «Решение » с владельцами ценности, которую нужно надёжно сохранить, заключается индивидуальный договор. Кроме клиента или его доверенного лица доступа к личному сейфу не получит никто, а открыть сейф можно только двумя ключами — банковским и клиентским, одним ключом не получится.

Также никто не сможет без Вашего ключа порыться в Ваших бумагах или полюбоваться ценностями. Когда Вы сами захотите поработать с содержимым арендованного сейфа, чтобы что-то добавить, убавить или пересмотреть — Вы будете наедине со своим сокровищем.

Конфиденциальность сведений о клиенте и о содержимом арендованного сейфа или банковской ячейки гарантирована Банком, и это фундаментальный принцип договора.

Сокровище — это нечто сокровенное, дорогое, что мы хотели бы выставлять напоказ далеко не всегда или вообще желали бы скрыть от постороннего взгляда или… от буйства стихий, например. Любое жилище или среднестатистический офис потенциально могут быть обворованы, могут загореться или быть залиты водой во время отсутствия хозяев. Поэтому самое ценное — это не всегда то, что лежит в шкатулке на женском туалетном столике.

Личные, семейные, имущественные документы и свидетельства, ценные и деловые бумаги высокой важности могут быть под руками в виде копий, а оригиналы — сохраняться в надёжном сейфе в Банке «Решение», где ни воры, ни огонь, ни вода до них не доберутся.

Или, например, украшения: есть повседневные, а есть — исключительно ценные: взяли из банковского сейфа, сверкнули в обществе — и положили назад, в сокровищницу. А если светская и деловая жизнь бурная, то ведь и количество визитов в хранилище не ограничено ничем, кроме расписания работы депозитария.

Стоимость аренды сейфов в Банке «Решение» по адресу Минск, ул. Сторожевская, 8 вполне демократичная, и чем дольше срок аренды — тем дешевле услуга: от 13,5 рублей в месяц на срок хранения свыше года до 14,5 рублей в месяц на срок хранения от одного до трёх месяцев. В качестве гарантийного залогового вклада Банком принимается 80 долларов США, которые возвращаются клиенту в целости и сохранности после окончания срока действия договора аренды.

…И Вы, отдыхая на морях и в горах, в лесах и на дачах, пребываете в полнейшем спокойствии, потому что сокровища Ваши тихо и сладко спят за стенами бетонными, за дверями многотонными.

P.S. Косвенным, но важным подтверждением преимуществ сокровищ перед кладами является также и то, что мы называем наших любимых «сокровище моё!». И бережём их, и храним, и от дурных глаз скрываем. Всё именно так, как и заведено в Банке «Решение».