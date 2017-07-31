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Правительство Индии начнет учитывать публикации в Instagram и Facebook при подсчете налогов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi)
Моди лично займется проектом «Project Insight», затраты на которой составят 156 миллионов долларов. Министерство финансов Индии работает над программой, которая будет собирать информацию о пользователях в интернете, чтобы преследовать уклонистов от налогов. Помимо биометрических и паспортных данных проект в том числе предназначен для отслеживания соцсетей, активности на сайтах и учета информации из поисковиков.
Первый этап продлится до декабря: граждане по электронной почте предоставят данные о кредитных картах, имуществе и прочие отчетности. На втором этапе до мая 2018 года аналитики соберут информацию из интернета и изучат профили в соцсетях.
Источники издания сообщили, что в разработке проекта поможет индийская компания L&T Infotech Ltd, занимающаяся IT-услугами. В правительстве не подтвердили информацию о создании «Project Insight», в компании заявили о начале сотрудничества с властями.
Как
Большие пользовательские данные при составлении налоговых отчетов уже используют в Бельгии, Австралии и Канаде. Похожий проект «Connect» действует в Великобритании с 2010 года — за это время он принес в федеральный бюджет около 5,4 миллиардов долларов. В мае 2017 года российские чиновники
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Местные жители привлекут внимание налоговой службы, если опубликуют фото нового автомобиля или расскажут о шикарном отдыхе за границей.
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