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Правительство Индии начнет учитывать публикации в Instagram и Facebook при подсчете налогов

01.08.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) поручил правительству разработать проект по отслеживанию записей местных жителей в социальных сетях. Власти намерены учитывать публикации в Instagram, посты в Facebook или Твиттере для составления налоговых отчетов. Об этом Bloomberg рассказали источники, близкие к правительству.


Моди лично займется проектом «Project Insight», затраты на которой составят 156 миллионов долларов. Министерство финансов Индии работает над программой, которая будет собирать информацию о пользователях в интернете, чтобы преследовать уклонистов от налогов. Помимо биометрических и паспортных данных проект в том числе предназначен для отслеживания соцсетей, активности на сайтах и учета информации из поисковиков.

Первый этап продлится до декабря: граждане по электронной почте предоставят данные о кредитных картах, имуществе и прочие отчетности. На втором этапе до мая 2018 года аналитики соберут информацию из интернета и изучат профили в соцсетях.

Источники издания сообщили, что в разработке проекта поможет индийская компания L&T Infotech Ltd, занимающаяся IT-услугами. В правительстве не подтвердили информацию о создании «Project Insight», в компании заявили о начале сотрудничества с властями.

Как отметил The Next Web, «Project Insight» может стать угрозой для частной жизни пользователей, особенно в паре с проектом UIDAI. В рамках программы каждому индийцу выдают идентификационный номер AADHAAR, который содержит данные из анкеты, паспорта, а также отпечатки пальцев и фото радужки глаз. Им владеет уже около миллиарда человек, номер необходим для оказания медицинской помощи, получения пенсии и сдачи школьных экзаменов.

Большие пользовательские данные при составлении налоговых отчетов уже используют в Бельгии, Австралии и Канаде. Похожий проект «Connect» действует в Великобритании с 2010 года — за это время он принес в федеральный бюджет около 5,4 миллиардов долларов. В мае 2017 года российские чиновники предложили собирать большие пользовательские данные и вести реестр при Роскомнадзоре.

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