Врач и автор блога о здоровом образе жизни Андрей Беловешкин 29 июля выступил на фестивале FSP с лекцией о том, как сохранить здоровье в городе. GO.TUT.BY кратко пересказывает его рекомендации.

Не стоит ставить здоровье на первое место. Когда мы хотим достигнуть здоровья как первичной цели, мы попадаем в капкан проблем. Самая известная из них — орторексия (навязчивое стремление к «правильному питанию». — Прим. GO.TUT.BY). Это состояние, когда человек идентифицирует себя со своей тарелкой. Он чувствует себя настолько важным и достойным, насколько содержимое его тарелки отвечает определенным критериям.

Многие вещи, которые хорошо работают неделю, не будут работать через год. Например, диеты. То же самое с физическими упражнениями. Человек начинает заниматься, сначала видит эффект, потом эффект исчезает, человек старается еще больше, получает проблемы и все это бросает. Поэтому правильный вопрос, который стоит себе задать: «Буду ли я это делать через полгода, через год, через 10 лет?».

Научное обоснование можно найти практически для любого метода или таблетки. Наука дает обещания, что это новое, это работает. В 40-е за лоботомию как метод лечения депрессии дали Нобелевскую премию (изобретатель лоботомии Эгаш Мониш получил «нобелевку» за свой метод в 1949 году. — Прим. GO.TUT.BY). Чтобы выявить побочные эффекты, нужно время. Поэтому, выбирая метод, который подойдет вам, задайте себе вопрос: «Как долго это работает?».

Если есть смысл, найдется здоровье. Икигай — слово из японского языка, которое обозначает все то, ради чего вы каждый день просыпаетесь. Проще говоря, это смысл. Ученые доказали, что те, кто способен ответить на вопрос «зачем я все это делаю?», крепче спят, меньше болеют, дольше живут.

Акне, депрессия, бессонница, остеохондроз — это болезни цивилизации. Их не было у первобытных людей. Все эти болезни объединяет одно — гены, которые хорошо работали раньше, перестают работать в условиях современного города. Но гены не виноваты, они хотят облегчить нам жизнь. Просто мы не понимаем их сигналы. Если утром вы идете мимо фастфуда, вы не обращаете на него внимания. Но если вы идете мимо после работы, мозг говорит: «Это, наверно, так вкусно». Фастфуд не изменился, изменились вы. Сигнал "поесть" не связан напрямую с едой, это сигнал, что ресурсы организма истощились. Когда вы правильно понимаете этот сигнал, вы понимаете, что колбаса — это не лучшая форма заботы о своем теле.

Понедельник новой жизни может закончиться вечером этого же понедельника. Маленькие изменения в образе жизни лучше приживаются. Чтобы ввести новую привычку, нужен определенный ресурс. Чем серьезнее изменения, тем меньше вероятность, что мы долго сможем их придерживаться. 3−4 маленькие привычки в месяц, и со временем вы сможете изменить то, что реально будет влиять на вашу жизнь.

У нашего организма есть режим богатства, когда нет стресса, энергию можно тратить на что угодно. Человек в таком состоянии хорошо себя чувствует, хочет двигаться, у него хорошее настроение. Но если организм считает, что у вас режим дефицита, то даже при большом запасе энергии запрещает ей пользоваться. Организм в режиме хронического стресса выживает, и лучший способ выжить — растянуть энергию, которая есть.

Для человека полезен острый стресс, когда за короткий промежуток времени он подвергается интенсивным нагрузкам. А вот хронический стресс очень опасен. Он недостаточно силен, чтобы задействовать антистрессовые механизмы, и со временем, как ржавчина, разъедает наш организм. Температура, люди, работа, сон — все это на нас влияет. Человек иногда думает: «Как я могу от этого отказаться?». Речь может идти про конфеты или про людей, которые негативно на него влияют. Но иногда, чтобы выжить, надо избавиться от чего-то в вашем окружении.

Лучшее средство сохранить здоровье мозга — это определенный аскетизм, ограничение стимулов. Помните концепцию кармы? Там говорится, что причина всех наших страданий — это тяга. И чем больше мы идем по пути физических желаний, тем больше мы попадаем в ловушку выгорания.

Чем богаче мы становимся, тем дольше мы работаем. Наши предки могли обеспечить свои насущные потребности, поработав 3 часа в день, а нам надо 10−12 часов. Наши предки вели кочевой образ жизни. Это значит, что если тут было что-то плохо, они перемещались в другое место. Чем больше вы привязаны к одному месту, тем больше вы от него зависите. Если что-то на вас негативно влияет, вы можете уйти. Важно пользоваться этой возможностью, она позволяет контролировать то, что мы делаем, потому что крайней границей стресса является неконтролируемый стресс.

Внимательно выбирайте свое окружение, потому что зеркальные нейроны в мозге копируют людей вокруг вас. Когда мы видим здоровье рядом с нами, это на подсознательном уровне делает нас здоровее. Например, каждый худой друг, с которым вы познакомились, поможет вам за год сбросить примерно 700 граммов. Каждый друг с лишним весом увеличивает ваш риск набрать примерно 400 граммов за год.