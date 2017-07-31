Разбираемся, какие лайфхаки при покупке авто работают, а какие нет!

Выбор подержанного автомобиля — это всегда лотерея. А уж после того, как возможность привезти «свежий авто из Европы» практически исчезла, остается выбирать из того, что поездило по нашим родным белорусским дорогам. К каким советам по выбору стоит прислушаться, а какие — бесполезные? AUTO.TUT.BY разбирался с Андреем Данюком и Александром Анансоном, экспертами школы ЭПИО, где готовят специалистов для СТО.



Практически у каждого, кто покупал подержанный автомобиль, найдется история о том, как состояние машины оказалось совсем не таким, как обещал продавец. При этом каждый покупатель считал, что уж его-то точно не обманут, и шел на рынок или по объявлению, вооруженный советами из интернета вроде «Куда смотреть, чтобы не купить кучу хлама на авторынке».

«Купил Peugeot 307 и сразу вложил 3 тысячи рублей в ремонт „автомата“»

Павел поделился историей покупки своего второго подержанного автомобиля — Peugeot 307 с автоматической коробкой передач. Машина ему досталась с пробегом 170 тысяч километров.





— Автомобиль изначально был с проблемами, и продавец этого не скрывал. По кузову были мелкие вмятины и царапины, но меня это волновало меньше всего. «Глючили» электрические стеклоподъемники, но продавец сказал, что это лечится заменой блока кнопок на водительской двери. «Автомат» дергал при переключениях, иногда в трансмиссии были слышны удары. По словам продавца, это просто «автомат» работал в аварийном режиме. Мол, выбъешь катализатор, сбросишь ошибки — и все будет нормально. По двигателю проблем не было, — рассказал Павел.

Замена блока клавиш стеклоподъемников в итоге ничего не дала. Стекла по-прежнему открываются по одному им ведомому режиму.

Спустя два дня «автомат» отказался ехать на первой передаче, трогаться можно было только в ручном режиме со второй. Потом и вовсе включился настоящий аварийный режим. В трансмиссии осталась только одна третья передача. Приговор на СТО — примерно 3 тысячи рублей за капитальный ремонт.

— Глупый развод с «автоматом», конечно, получился. В принципе, даже если бы продавец сразу сказал, что «автомату» конец, я бы машину купил — он продавал ее значительно ниже рыночной стоимости. Зато машина была без аварийного прошлого, ни одного пятнышка ржавчины на кузове, — признается Павел.

Что взять с собой на рынок?





Интернет-статьи советуют запастись инструментом. Возьмите с собой компрессометр, небольшой магнит, завернутый в тряпочку; фонарик (чем меньше, тем лучше); маленькое зеркальце; ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется); отвертки (крестовую и плоскую); свечной ключ; небольшой набор рожковых ключей. Не слишком ли много инструмента?

Мнение эксперта:

— Ну вообще-то если так пойдет, то придется в скором времени с собой брать и техническую помощь в виде СТО на колесах с полным комплектом необходимого диагностического инструмента… Если серьезно, то я не разрешу любому, кто имеет с собой инструмент лезть в мой автомобиль. Есть цивилизованный способ. Договариваемся предварительно об условиях и едем на любое СТО, которое порекомендует покупатель или на худой конец на СТО, рекомендуемое продавцом. — говорит Андрей Данюк.





Важно, чтобы заключение о состоянии давал специалист. Возможно, это более затратный метод, чем самостоятельная диагностика на месте продажи. Но ведь и покупка ценой не в пять копеек. Тем более что специалисты на СТО, особенно специализированных, уже знакомы со многими проблемами конкретных узлов автомобилей — они видели гораздо больше, чем покупатель автомобиля, насмотревшийся советов в интернете.

— После того как вы определились с конкретными предпочтениями по марке и модели автомобиля, а также ознакомились с основными жалобами владельцев в интернете — подберите несколько СТО, желательно специализированных, на которых вы сможете сделать диагностику. Лично работая на сервисной станции, очень многим клиентам помогал выбирать автомобили с осмотром на СТО. По моему наблюдению клиенты в большинстве случаев выбирают не всегда тот автомобиль, за который «отдал свой голос» специалист СТО. Наверное, это психология человека. — делтся опытом Андрей.

«На двигателе поменяли клапанную крышку и хотели выдать проблемный мотор за другую модификацию»





Денис поехал с товарищем на рынок за Citroen C5 первого поколения. Выбрали машину, поехали к знакомому на СТО, чтобы проверить. Специалист осмотрел машину, а потом удивился, что мы выбрали машину с таким двигателем и уточнил, не собираемся ли мы ее покупать.

— По моему мнению, двигатель работал нормально, ровно и тихо. Я сразу не понял, что не понравилось специалисту. Но знакомый ответил, что двигатель под капотом — один из самых проблемных у этой модели, с индексом HPi. Он с непосредственным впрыском и имеет ряд конструктивных недостатков, из-за которых производитель быстро отказался от этого мотора. И вот чтобы скрыть этот недостаток, продавец просто поставил на двигатель другую клапанную крышку, от обычного двухлитрового агрегата. — рассказал свою историю Денис.

Прием хитрый, но на компьютерной диагностике такую замену, конечно же, распознают. Способ рассчитан на тех покупателей, кто не станет утруждать себя проверкой автомобиля на СТО.



Как проверить двигатель?

Советы из интернета:

Один из советов — провести пальцем по внутреннему периметру глушителя. Если копоть на пальце совершенно сухая и не совсем черная, а скорее пепельного цвета, двигатель у этой машины еще в очень хорошем состоянии и с большим резервом износостойкости. Если же налет на ощупь представляет собой густую смолянистую массу, напоминающую гудрон, это явный признак износа. Нужно также открыть маслозаливную пробку и проверить, не идут ли через нее картерные газы и не брызгает ли масло. Если эти симптомы присутствуют — двигатель «убитый». Кроме того, любые потеки рабочих жидкостей говорят о том, что от покупки следует отказаться.

Мнение эксперта:

Какие неисправности критичны, а на какие можно закрыть глаза? Исправный двигатель автомобиля работает на холостом ходу равномерно (если вы не ищете себе спортивный автомобиль — там другие критерии), без посторонних звуков. Расширительный бачок системы охлаждения должен быть чистым внутри, без темных маслянистых включений и обязательно без газообразования. Потеки масла по клапанной крышке и блоку могут свидетельствовать как о наличии проблем, так и о неаккуратных механиках, обслуживавших автомобиль. Так что это не всегда верный признак неисправности. — говорит Андрей Данюк.

Эксперт рекомендует осмотреть патрубки впускной системы, системы охлаждения и системы смазки. Они не должны иметь снаружи трещин, потеков масла и охлаждающей жидкости. Не должно быть и следов некачественного ремонта (установка различных самодельных вставок и фитингов на «хомутах» и т.п.). В моторном отсеке не должно быть свободно болтающихся электрических разъемов. При наличии подозрения на неисправности лучше либо отказаться от покупки, либо выполнить диагностику или хотя бы осмотр на СТО.

«Специально купил битую машину, но все равно вылезли скрытые проблемы»





Владимир долго выбирал семейный автомобиль, пока не остановился на модели Renault Scenic. Просмотрев несколько вариантов, он так и не нашел машины в достойном состоянии. Поэтому было принято решение покупать машину слегка битую, чтобы сразу было понятно, что с ней не так.

— Пригнали мне Scenic с разбитой задней частью. Машина с пробегом 70 тысяч километров, и это было похоже на правду. Салон в идеальном состоянии, мотор «шепчет», подвеска в полном порядке. Автомобиль был ударен в заднюю часть. С виду повреждения не слишком серьезные, поэтому на покупку согласился. Прикинул, что вместе со стоимостью ремонта машина обойдется примерно в рыночную цену. — поделился опытом Владимир.

В итоге вложить пришлось немного больше, чем рассчитывал Владимир. В машине оказались скрытые повреждения. Пришлось полностью вырезать «кастрюлю» — пол багажника с нишей под запасное колесо. Дверь заменили, бампер тоже, все покрасили, даже в цвет попали.

— Хоть и пришлось потратить немного больше, чем хотел, но в итоге я получил машину с честным пробегом и в хорошем состоянии. Так что выбор в пользу покупки битого авто считаю правильным. — заключил Владимир.

Как проверить кузов?





Советы из интернета:

Состояние кузова, подержанного авто — наибольшая проблема при покупке. Советы в интернете предлагают присесть у правой фары, потом левой, оценить наличие вмятинок на боковинах кузова. Волнистость на крыше говорит о том, что машина побывала в серьезной аварии, что и привело к «гофрированию». Если возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Но можно попробовать провести простое измерение диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться рулеткой. Что еще? Необходимо заглянуть под уплотнители, проверить сварные швы под капотом. В общем, проявить все навыки хорошего и опытного «кузовщика». Да и вообще, если машина красилась — это повод отказаться от покупки.

Мнение специалиста:

При каких повреждениях кузова надо отказаться от покупки и стоит ли покупать битую машину, как это сделал Владимир? При осмотре кузова автомобиля надо придерживаться нескольких критериев. Зазоры — ширина щели между стойками и дверьми должны быть одинаковыми с обеих сторон кузова. Часто на битых машинах зазоры с одной стороны отличаются от зазоров с другой… тоже касается капота и крышки багажника. Александр Анансон признает, что к этому совету стоит прислушаться.

— Можно нагнуться и потрогать низ порогов — особенно на расстоянии около 40 см от передних крыльев — если там поверхность на ощупь рыхлая, неоднородная — скорее всего пороги гнилые и их придется вскоре менять, — говорит Александр.

Внимательно посмотреть на цвет дверей, дверей и крыльев — незначительные отличия в тоне свидетельствуют, что машину готовили к продаже и пытались скрыть небольшие дефекты.

— Всегда работает правило: «нет небитых подержаных машин». Если автомобиль сделан достойно и хорошо — нет видимой кривизны поверхности, нет вмятин, углублений, «жуков» от ржавчины, то, скорее всего, к автомобилю продавец отнесся, как к своему родственнику и такую машину можно брать. Если же видны разного рода неоднородности на кузове, будь то просадки, вмятины, выпуклости, следы ржавчины, «жуки», пузырьки на лаке, риски от наждачки — такую машину скорее всего восстанавливали и готовили к продаже в гаражных условиях и самыми дешевыми материалами. Такую машину брать не стоит, потому что в самое ближайшее время после покупки вам придется полностью красить свой автомобиль и скорее всего менять полностью сгнившие детали, — заключает Александр Анансон.

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Покупая автомобиль, будущий владелец знает многие общие сведения об автомобиле. Сравнивая при выборе разные машины, посмотрите не только описания коплектации, но и технические характеристики. При пробной поездке на автомобилях от разных продавцов можно заметить отличия в динамике и посторонних звуках.

Многие владельцы автомобилей, особенно гарантийных, имеют на руках всю историю обслуживания автомобиля. Если у авто пробег более 100 тысяч километров, а в сервисной книжке только одна отметка о прохождении ТО-1, то есть все основания предположить, что на обслуживании автомобиля экономили.

— Признаки неисправностей двигателя, коробки передач, ходовой части, кузова автомобиля можно перечислять очень долго. Если выбранный автомобиль вам понравился, к разгонной и тормозной динамике претензий нет, «выхлоп не коптит», при прохождении поворотов и резком маневрировании нет посторонних звуков — то возможно ехать на СТО и нет смысла. Во всех остальных случаях мы рекомендем все же обращаться к специалистам. Современный автомобиль — достаточно сложное техническое устройство, и установить причину неисправности только по общим внешним нельзя, — заключают эксперты.