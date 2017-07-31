В последнее время стало модным использовать декрет как стартовую площадку для новой жизни. Не ребенка, как предполагается, а себя. Потому что если в декрете ты просто мама, которая вытирает сопли, меняет подгузники, готовит и убирает дом, то, честно говоря, какая-то ты недомама. Несовременная и скучная. Наверняка ходишь в махровом халате, на голове — жирная гулька, фигура после родов расплывшаяся, и ни секса нет в твоем декрете, ни радости.

Потому что современная «мама из инстаграма» параллельно с уходом за ребенком еще открывает два бизнеса (или продолжает работать, вообще не уходя в декрет), трижды в неделю ходит в зал, печет кукисы на продажу и получает третье высшее. Заметьте: не что-то одно из этого, а все сразу. Как будто у нее не две руки, а сто. И сил, и времени хватает. А у кого не хватает — у того просто проблемы с тайм-менеджментом и никакой целеустремленности.





Что я хочу сказать: дорогие «мамы из инстаграма», не раскачивайте лодку. Потому что у вас или помощники на подхвате, или вы врете о том, какой ценой это все дается. А другие смотрят и ведутся. На то, на что сначала повелись вы — на миф о некоторой неполноценности женщины в декрете, если она не работает. Честное слово, я не знаю ни одной мамы в декрете, которая бы не чувствовала огромной вины, отвечая «нет» на предложение подзаработать — написать статью, сделать перевод, что-то сшить, связать, проконсультировать или выйти на четверть ставки. Причем неважно, о какой сумме идет речь: они продают свой ночной сон и время общения с ребенком в том числе и практически за гроши — просто чтобы не чувствовать себя иждивенкой на шее у мужа, человеком, не приносящим в семейный бюджет ничего.





Ох, как же часто включается в нас синдром отличницы: ты хорошая не тогда, когда просто справляешься, а когда перевыполняешь план. Последний, естественно, только в твоей голове (не мужа), но если другие смогли (а ты видела на фоточках, что смогли) — значит, и тебе надо.

Мы готовы упахаться до обмороков, лишь бы другие не подумали, что в декрете вы смеете наслаждаться ребенком и жизнью, а не тащите тяжелое бремя временного отлучения от рабочей груди. Ведь если бы только было можно — вы бы вышли прикрывать тылы уже завтра: коллеги не должны забывать о вашей незаменимости.

Если вы хотите работать, потому что вам в декрете муторно и тоскливо, то так в статусах и пишите: сидеть дома отстой, скучаю по юбкам-карандашам и «жги-осушай» по пятницам, презентациям, задачам и дедлайнам. Нойте в соцсетях о том, как достало стирать пеленки и подмывать детскую попу, убирать с пола слюни и отмывать стены от каш. Это не так позитивно, как хотелось бы, но зато никого не вводит в заблуждение. У досрочного выхода из декрета всегда есть причина, и какой бы она ни была, никто не имеет права ее оспаривать или осуждать.





Сразу оговорюсь: я сейчас не рассматриваю ситуацию, когда муж без работы или его вообще нет, или зарплата у него такая, что едва хватает на проездной (а такое бывает не так уж редко). Тогда работа в декрете — единственный вариант. Но если муж есть и зарплата у него ок, то можно не осваивать в панике копирайтинг и искусство наращивания ногтей: если вы можете работать в декрете — это вовсе не означает, что вы должны.

И не испытывать никакого чувства вины по этому поводу — абсолютно нормально.





А ведь декрет это вообще-то действительно праздник. Даже на самой любимой работе, если она по найму, ты работаешь на кого-то (собственника компании или безликое государство), на чью-то идею (не свою). Если, конечно, это не собственноручно построенный бизнес. Жизнь и опыт в обмен на деньги. Все честно.

Для абсолютного большинства ребенок — это первый в жизни «проект» на себя, все «инвестиции» в который — осязаемы и реальны. Это не бумажки, не диаграммы, не аналитика, не конвейер и не решение чужих проблем — это каждая минута для себя, во имя своей семьи. Самая благодарная работа в мире: сколько вложишь — столько и получишь, чем удобряешь — то и вырастишь.





Именно в декрете современная женщина, которая до него годами строила карьеру, иногда впервые получает шанс заметить и почувствовать, что такое осень, зима, весна и лето. Увидеть желтые листья под ногами, иней и снег, росу и радугу. Да что там — в этой стране, где девять месяцев мрака, она может быть впервые после детства получает возможность наблюдать природу при свете. Не урывками из окна во время обеда («ой, что это тут только что пролетело?» — «Это полгода. Они тут часто пролетают») — а каждый день.





Если выбить из головы чушь о том, что дом нужно содержать в идеальном порядке, а пеленки — гладить, рутина в декрете весьма незамысловата. Ну правда — когда есть стиралка и здравый смысл, не обязательно притворяться жертвой быта.

Многие боятся в декрете отупеть, но позвольте: как можно отупеть, если ежедневно прокладываются новые нейронные связи, получается опыт, которого не было никогда, появляются вызовы, отвечать на которые — не опция, а жизненная необходимость? Когда беременный «тупняк» отпускает, мозги начинают работать гораздо быстрее, инстинкты обостряются в разы, и в ночных кормлениях в полубреду рождаются блестящие идеи. Посмотрите мамские паблики во «ВКонтакте» — там сто тысяч способов развлечь и развить ребенка с помощью катушки ниток, обрезка цветной бумаги и шишки. Дорогие игрушки не делают ребенка счастливее и умнее — умнее и счастливее делаете его вы.





Вот чем реально стоит заниматься в декрете: семьей и ребенком, а не мучиться от того, что руки не из того места растут, чтобы бизнес сделать. Обойдемся без громких слов о том, что роль матери — лучшая и самая достойная из женских ролей, тут можно поспорить. Но то, что ее нельзя обесценивать, — железно. А ведь именно это происходит всякий раз, когда женщина в декрете начинает сомневаться в своей «полезности». Любой муж, пробывший с ребенком всю «дневную смену» целиком, не станет отрицать, насколько это изматывающе. У него язык не повернется сказать: «Милая, что-то тебе нагрузки не хватает, какие-то недостаточно синие круги под глазами, давай-ка поищи какую подработку еще, что ли».

Первый ребенок сегодня все чаще появляется у женщин после 28 лет, то есть к этому времени многие уже успевают наиграться в карьеру и приобрести круг компетенций и навыков, с которыми не страшно через три года вернуться на рынок труда. Беременность в этом возрасте — осознанная, планируемая и желанная, а не досадная случайность в разгар карьерного веселья. Поэтому давайте оставим в покое женщин в декрете, которые «просто мамы» и радуются совершенно идиотским, на первый взгляд, вещам. Мы не знаем, какую цену они заплатили и платят за возможность говорить «мы поели» и «мы покакали». Сколько лет они к этому шли, сколько лет на это работали — в буквальном смысле.

Дорогие «мамы из инстаграма», которые ставят свою жизнь в пример и несут как знамя, параллельно разрабатывая онлайн-курсы о том, как стать успешной и сделать всех, будучи в декрете, — киньте уже дурное, не плодите чувство вины.

Декрет — он ведь не про вас.

Он про ребенка.