Ради удачного кадра: супруги похудели на 88 килограммов, чтобы второй раз сыграть свадьбу

Супруги Уильям и Дженис Робертсоны из Шотландии, когда поженились, были толстяками. Они похудели на 88 килограммов, чтобы во второй раз сыграть свадьбу и сделать красивые фотоснимки, рассказывает segodnya.ua



Фото: SWNS.com

Теперь супруги смотрят на фото со свадьбы с отвращением. Поэтому решили похудеть и пожениться снова — ради хороших свадебных фото.



Фото: SWNS.com

Сейчас Уильяму 36 лет, а его жене Дженис — 34. Они говорят, что раньше вообще не беспокоились о своем внешнем виде, состоянии здоровья и питании.

Однако через какое-то время Уильям заболел сахарным диабетом. Это кардинально перевернуло жизнь супругов. Они отказались от фастфуда и начали заниматься спортом. Они оба сбросили 88 килограммов.