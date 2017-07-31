Астролог: в августе нужно бояться не затмений, а реакции на них

Август принято считать наиболее сложным месяцем года, поскольку в этом месяце Солнце находится в знаке Льва, и этот не слишком благоприятный знак всегда преподносил сюрпризы. Однако наступающий август будет кризисным, потому что в течение месяца будут наблюдаться сразу два затмения, рассказал астролог.

"От августа 2017 года мы ожидаем два затмения — 7 августа лунное, а вслед за ним 21 августа солнечное. Но нужно сказать, что затмений не стоит бояться, нужно просто понимать, что в это время особенно силен человеческий фактор, и некоторые люди могут совершать неадекватные поступки, быть не в себе. По сути, это затмение духа либо души", — рассказал Бонча.

Собеседник Sputnik посоветовал почитателям гороскопов соблюдать меры безопасности и стараться держать себя в руках.



© Sputnik/ Михаил Луханин Астролог: солнечное затмение троекратно ускорит процессы на планете

Еще одна важная дата месяца, серединная между двумя затмениями — 14 августа. Накануне этой даты Меркурий изменяет фазу своего движения на так называемую "ретроградную", видимую с Земли, предупредил астролог.

"В даты с 12-го по 15-го августа нужно быть очень внимательным во всем, что связано с Меркурием, а это информация, транспорт, другие сферы. Велика вероятность аварийности. Также в эти дни желательно не подписывать никаких важных бумаг, потому что дальнейшая судьба этих документов будет неподвластна тем, кто их подписал", — сказал Бонча.

В персональном плане эти неблагоприятные даты в большей степени коснутся Львов и Водолеев, отметил астролог. У представителей этих знаков год может быть наиболее фатальным. И если Львов затмения могут касаться лично, то ошибки и неправильные действия Водолеев могут сказаться на их ближайшем окружении.

Собеседник Sputnik также рассказал о том, что предстоящие затмения окажут существенное влияние и на политические события в мире, и в первую очередь, окажутся судьбоносными для США.

"Солнечное затмение 21 августа можно полностью назвать "американским", оно будет наблюдаться на всей территории США и проходить с запада на восток. Это затмение касается и карты США, и карты президента США. Это говорит о том, что и лидер, и элиты США могут принять какие-то ошибочные действия, в связи с чем через месяц или более могут быть и какие-то революционные события со стороны темнокожего населения", — отметил Бонча.

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