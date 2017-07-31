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"Прессбол о "Крумкачах": Команда разваливается, и прогнозы неутешительные

01.08.2017 08:53 — Разное | Tut.by  
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Обозреватель «Прессбола» Сергей Мордасевич констатировал критическую ситуацию вокруг клуба «Крумкачы» — самого молодого в высшей лиге.

— Долг перед БАТЭ по-прежнему висит камнем на душе. И, кстати, график выплат займа, по сведениям «ПБ», нарушается. Команда разваливается, и прогнозы неутешительные.

История, которая начиналась как сказка, грозит закончиться печально. Народные восторги сменились критикой и даже неприязнью. «Вороны» так радовались выходу в кубковый четвертьфинал, называли это достижение историческим, но доживут ли они до весны? И доиграют ли вообще этот чемпионат?, — задается вопросом Сергей Мордасевич.

Напомним, что из-за задержек по зарплате, которые достигли 4 месяцев, сразу 6 игроков основного состава отказались ехать на гостевой матч 16-го тура чемпионата Беларуси против «Витебска». Но несмотря на это, благодаря в том числе геройствам голкипера Евгения Костюкевича, который забил гол и был удален с поля, «воронам» удалось уйти от поражения.

Отметим также, что по ходу сезона стан «Крумкачоў» покинули около полутора десятка футболистов.

В турнирной таблице чемпионата Беларуси «Крумкачы» с 15 очками в 16 матчах (3 победы, 6 ничьих, 7 поражений) располагаются на 12-й строке среди 16 команд высшей лиги.

Перед началом нынешнего сезона «Крумкачы» не сразу плучили лицензию на участие в чемпионате страны за просрочку возврата займа футбольному клубу БАТЭ в размере 150 тысяч долларов.

Шунто разъяснил суть финансовых претензий БАТЭ, из-за которых «Крумкачоў» не допускают к сезону

 
Теги: Витебск
 
 
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Обозреватель "Прессбола" Сергей Мордасевич констатировал критическую ситуацию вокруг клуба "Крумкачы" - самого молодого в высшей лиге.

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