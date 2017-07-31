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"Прессбол о "Крумкачах": Команда разваливается, и прогнозы неутешительные
Обозреватель «Прессбола» Сергей Мордасевич констатировал критическую ситуацию вокруг клуба «Крумкачы» — самого молодого в высшей лиге.
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История, которая начиналась как сказка, грозит закончиться печально. Народные восторги сменились критикой и даже неприязнью. «Вороны» так радовались выходу в кубковый четвертьфинал, называли это достижение историческим, но доживут ли они до весны? И доиграют ли вообще этот чемпионат?, — задается вопросом Сергей Мордасевич.
Напомним, что из-за задержек по зарплате, которые достигли 4 месяцев, сразу 6 игроков основного состава
Отметим также, что по ходу сезона стан «Крумкачоў» покинули около полутора десятка футболистов.
В турнирной таблице чемпионата Беларуси «Крумкачы» с 15 очками в 16 матчах (3 победы, 6 ничьих, 7 поражений) располагаются на 12-й строке среди 16 команд высшей лиги.
Перед началом нынешнего сезона «Крумкачы»
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Обозреватель "Прессбола" Сергей Мордасевич констатировал критическую ситуацию вокруг клуба "Крумкачы" - самого молодого в высшей лиге.
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