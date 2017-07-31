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"Это что, VIP-кабина?" Минчан на аттракционе снимала скрытая камера

01.08.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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На днях посетители столичного колеса обозрения стали участниками реалити-шоу. Все время поездки за ними "подсматривала" скрытая камера. Узнали, что из этого получилось и какую цель преследовали авторы проекта.

Колесо обозрения – заметный объект в центре Минска. Компания velcom решила проверить, как будут реагировать горожане, попадая в «улучшенные» версии кабинок на аттракционе. На один день поездка в них стала комфортнее: вместо обычных сидений можно было отдохнуть на мягких подушках, послушать радио и съесть конфеты.

Детям предсказуемо больше всего были интересны конфеты: некоторые даже решили прихватить горстку с собой, чтобы съесть попозже. Взрослые же, скорее, старались не упустить шанс сфотографироваться.

- Реагировали люди, конечно, по-разному, но в основном положительно, - делится впечатлениями телеведущий Виталий Воднев, который разговаривал с теми, кто оказался в необычной кабинке, по рации. – Самым неожиданным для всех было слышать мой голос из «коробочки». Кто-то отвечал на мои вопросы прямо сразу, кто-то – объезжал целый круг и только под конец сеанса осмеливался заговорить. В целом, минчане включались в игру охотно. Я предлагал им различные квесты: к примеру, найти определенного человека, гуляющего по парку, в бинокль.

Некоторые пассажиры необычно кабинки были зажаты и их нужно было немного раскрепостить. 

- Говорил «первый, первый, я второй», как будто играл в шпиона. Или «сойка, я пересмешник». Понятно, что минчане сразу понимали: все это несерьезно – и расслаблялись.

Прокатиться в необычной кабинке можно было примерно с 12 до 16 часов дня.

- Это был жаркий день, поэтому многие хотели попасть именно в открытую кабинку, - отмечает Виталий. – При этом мы не могли «выдавать» себя и как-то намекать людям, что нужно сесть в «особые», закрытые. Их, кстати, было всего две.

Впрочем, телеведущий признался, что из этой ситуации нашли выход - попросили работников парка под разными предлогами просить людей дождаться комфортной кабинки.

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Важный совет: в 3G-сети подключайте тарифы «Комфорт» от velcom. Тут вам и бесплатные 3G-звонки, и много интернета (до 8 ГБ), и низкая цена мегабайта сверх нормы, и абонплата за полцены для новичков. А с недавних пор — еще и голосовой безлимит в чужие сети. Рекомендуем — не пожалеете!

 
Теги: Минск
 
 
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