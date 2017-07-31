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"Это что, VIP-кабина?" Минчан на аттракционе снимала скрытая камера
На днях посетители столичного колеса обозрения стали участниками реалити-шоу. Все время поездки за ними "подсматривала" скрытая камера. Узнали, что из этого получилось и какую цель преследовали авторы проекта.
Колесо обозрения – заметный объект в центре Минска. Компания
Детям предсказуемо больше всего были интересны конфеты: некоторые даже решили прихватить горстку с собой, чтобы съесть попозже. Взрослые же, скорее, старались не упустить шанс сфотографироваться.
- Реагировали люди, конечно, по-разному, но в основном положительно, - делится впечатлениями телеведущий Виталий Воднев, который разговаривал с теми, кто оказался в необычной кабинке, по рации. – Самым неожиданным для всех было слышать мой голос из «коробочки». Кто-то отвечал на мои вопросы прямо сразу, кто-то – объезжал целый круг и только под конец сеанса осмеливался заговорить. В целом, минчане включались в игру охотно. Я предлагал им различные квесты: к примеру, найти определенного человека, гуляющего по парку, в бинокль.
Некоторые пассажиры необычно кабинки были зажаты и их нужно было немного раскрепостить.
- Говорил «первый, первый, я второй», как будто играл в шпиона. Или «сойка, я пересмешник». Понятно, что минчане сразу понимали: все это несерьезно – и расслаблялись.
Прокатиться в необычной кабинке можно было примерно с 12 до 16 часов дня.
- Это был жаркий день, поэтому многие хотели попасть именно в открытую кабинку, - отмечает Виталий. – При этом мы не могли «выдавать» себя и как-то намекать людям, что нужно сесть в «особые», закрытые. Их, кстати, было всего две.
Впрочем, телеведущий признался, что из этой ситуации нашли выход - попросили работников парка под разными предлогами просить людей дождаться комфортной кабинки.
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