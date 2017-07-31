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"Взялась за ручку машины и застыла". Минчан прокатили на Rolls-Royce Phantom

01.08.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Приходилось ли вам кататься на авто, стоимостью 300 000 евро? Думаем, большинству – нет. Вряд ли человек с улицы будет предлагать вам сесть в роскошную машину. Именно на этом сыграл мобильный оператор velcom, когда предоставил своим клиентам Rolls-Royce Phantom в качестве бесплатного такси. Как простые горожане реагировали на такое внезапное предложение?

- Конечно, я предполагал, что люди будут бояться с нами взаимодействовать, - комментирует создание ролика телеведущий Евгений Перлин, который снялся в видео. – Но, как ни странно, у нас практически все минчане были отсняты первым дублем. И реагировали на нас довольно эмоционально!

По признанию ведущего, были и не самые типичные реакции на появление съемочной группы с автомобилем.

- Одна девушка еще на выходе из офиса увидела нас и впала в ступор: просто взяла машину за ручку и застыла так. Мы на момент потерялись и не знали, что делать: по сценарию ведь люди должны сразу садиться в машину. В итоге, правда, девушка довольно быстро отошла.  

Евгений рассказал, что он и сам не то что не ездил на Rolls-Royce до этого времени, но даже в лимузине не сидел.

- Естественно, некоторые пассажиры узнавали во мне телеведущего. С одной молодой парой мы даже селфи сделали! Вообще, задача акции была не в том, чтобы сконцентрироваться на мобильном операторе, а чтобы подарить немного комфорта жителям города. Поэтому я с удовольствием поддерживал беседы на разные темы, пока мы ездили в авто.

К примеру, один парень планировал поехать в театр за специальной литературой: пока машина направлялась туда, телеведущий и минчанин разговаривали о книгоиздательстве Беларуси.

Акция длилась всего пару часов, но в ней успели поучаствовать десятки человек.

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Важный совет: в 3G-сети подключайте тарифы «Комфорт» от velcom. Тут вам и бесплатные 3G-звонки, и много интернета (до 8 ГБ), и низкая цена мегабайта сверх нормы, и абонплата за полцены для новичков. А с недавних пор — еще и голосовой безлимит в чужие сети. Рекомендуем — не пожалеете!

 
 
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