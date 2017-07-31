ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сьерра-Леоне запретили бегать по городским улицам: бегуны воруют вещи у прохожих

01.08.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти Сьерра-Леоне запретили бегать трусцой по улицам городов. Об этом сообщает телеканал Africanews.


Фото: Reuters

Соответствующее уведомление было выпущено в четверг, 27 июля. Его подписал глава полиции африканского государства Фрэнсис Алье Муну (Francis Alieu Munu).

Подобные ограничения объяснили неудобствами, которые создают бегуны. Как заявили в полиции, они оскорбляют прохожих и похищают у них вещи, мешают дорожному движению, стучат по автомобилям и громко включают музыку на своих устройствах.

Отныне в Сьерра-Леоне придется получать специальное разрешение на бег по улицам. Местные силовики не уточняют, что грозит нарушителям запрета. По их словам, с такими людьми будут поступать в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем любой желающий по-прежнему сможет заниматься бегом на пляжах или в специальных спортивных зонах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничения объяснили неудобствами, которые создают бегуны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Прессбол о "Крумкачах": Команда разваливается, и прогнозы неутешительные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика