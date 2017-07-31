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ЮНИТЕР и подразделение флагмана банковской группы Ротшильдов создадут альянс в Беларуси

01.08.2017 09:20 — Разное | Ежедневник  
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ЮНИТЕР и подразделение флагмана банковской группы Ротшильдов создадут альянс в Беларуси

Rothschild и инвестиционная компания ЮНИТЕР уже сотрудничали по проекту по продаже БПС-Банка Сбербанку России в 2010 году

Альянс будет предоставлять услуги независимого финансового консультирования для белорусских компаний, локальных предпринимателей, государственных органов управления, сообщает БЕЛТА.  Альянс сможет усилить присутствие компании Rothschild в Беларуси и предоставит ЮНИТЕР доступ к глобальной сети инвесторов Rothschild.

В последние годы Беларусь проводит работу, направленную на привлечение инвестиций для модернизации экономики и максимальное использование своих конкурентных преимуществ. Rothschild и ЮНИТЕР уже на протяжении нескольких лет сотрудничают по ряду проектов - особо следует отметить проект по продаже БПС-Банка Сбербанку России в 2010 году.

Комментируя сегодняшнее заявление, Джованни Сальветти, Управляющий директор в Rothschild Global Advisory по странам СНГ отметил: «Мы присутствуем на всех локальных рынках, на которых мы работаем. Компания ЮНИТЕР всегда была нашим самым надежным и проверенным партнером в Беларуси, и, сотрудничая с ЮНИТЕР, мы с нетерпением ждем совместной работы для усиления наших возможностей на локальном рынке».

 
 
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Rothschild и инвестиционная компания ЮНИТЕР уже сотрудничали по проекту по продаже БПС-Банка Сбербанку России в 2010 году

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