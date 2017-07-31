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В Сеть попало официальное изображение Samsung Galaxy Note 8
До презентации смартфона Samsung Galaxy Note 8 еще несколько недель, однако в Сети уже есть официальные изображения гаджета. Пресс-рендер устройства опубликовал известный поставщик утечек Эван Бласс.
А так выглядят Galaxy S8 и Galaxy Note 8 рядом:
Напомним: презентация Galaxy Note 8 пройдет 23 августа. Скорее всего, гаджет получит 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, чипсет Exynos 8895 или Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, сканер отпечатка пальца и радужки глаза, защищенный по стандартам IP68 корпус из стекла и металла, а также аккумулятор на 3300 мАч.
Вот какие смартфоны Samsung популярны сейчас в Беларуси:
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До презентации смартфона Samsung Galaxy Note 8 еще несколько недель, однако в Сети уже есть официальные изображения гаджета.
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