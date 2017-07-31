В Сеть попало официальное изображение Samsung Galaxy Note 8

До презентации смартфона Samsung Galaxy Note 8 еще несколько недель, однако в Сети уже есть официальные изображения гаджета. Пресс-рендер устройства опубликовал известный поставщик утечек Эван Бласс.

Samsung Galaxy Note8 (in Midnight Black) pic.twitter.com/QZii9xFarQ — Evan Blass (@evleaks) 31 июля 2017 г.

А так выглядят Galaxy S8 и Galaxy Note 8 рядом:

Напомним: презентация Galaxy Note 8 пройдет 23 августа. Скорее всего, гаджет получит 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, чипсет Exynos 8895 или Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, сканер отпечатка пальца и радужки глаза, защищенный по стандартам IP68 корпус из стекла и металла, а также аккумулятор на 3300 мАч.

Вот какие смартфоны Samsung популярны сейчас в Беларуси: