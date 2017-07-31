Крайние сроки подключения кассового оборудования к системе дистанционного контроля выручки перенесли





Для юридических лиц и ИП этот срок перенесен с 1 января на 1 июля 2018 года

В Беларуси продлены сроки подключения кассового оборудования к системе дистанционного контроля выручки. Это предусмотрено совместным постановлением Совмина и Нацбанка №571/9 от 31 июля 2017 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА .

Для юридических лиц и ИП этот срок перенесен с 1 января на 1 июля 2018 года. К этому времени они при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг должны будут начать принимать наличные с помощью встроенного кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов. Также на полгода, до 1 июля 2018-го, перенесен срок подключения касс и для юрлиц, которые оформляют проезд и оказывают услуги на железнодорожном транспорте общего пользования.

Согласно постановлению, принимать наличные, банковские платежные карточки на кассовом оборудовании с установленным средством контроля налоговых органов юрлица в городах областного подчинения и Минске должны будут с 1 февраля 2018 года (изначально 1 августа 2017-го), в городах районного подчинения - с 1 июня 2018 года (1 декабря 2017-го), а с 1 июля - по всей Беларуси.

Перенесены сроки и для ИП. Тем, что работают в городах областного подчинения и Минске, - с 1 июня на 1 декабря 2018 года. Предприниматели в городах районного подчинения должны будут подключить такое оборудование не с 1 июля 2018-го, а с 1 января 2019-го. С 1 февраля такие кассы должны заработать у ИП повсеместно.