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В Лунинецком районе пьяная бесправница насмерть сбила велосипедиста
31 июля 39-летняя жительница Микашевичей насмерть сбила велосипедиста, сообщает ГАИ региона.
ДТП произошло около 16.30. По предварительной информации женщина ехала на Opel по дороге Н30 Озерница — Любачин — Лахва в направлении деревни Любачин. На 12 км она сбила 44-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Затем автомобиль выехал на встречку и опрокинулся.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В ходе проверки установлено, что водитель не имела права управления и находилась в состоянии алкогольного опьянения — 2,1 промилле, а также ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.
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Освидетельствование показало 2,1 промилле.
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