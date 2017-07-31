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В Лунинецком районе пьяная бесправница насмерть сбила велосипедиста

01.08.2017 09:37 — Разное | Tut.by  
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31 июля 39-летняя жительница Микашевичей насмерть сбила велосипедиста, сообщает ГАИ региона.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

ДТП произошло около 16.30. По предварительной информации женщина ехала на Opel по дороге Н30 Озерница — Любачин — Лахва в направлении деревни Любачин. На 12 км она сбила 44-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Затем автомобиль выехал на встречку и опрокинулся.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе проверки установлено, что водитель не имела права управления и находилась в состоянии алкогольного опьянения — 2,1 промилле, а также ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

 
 
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