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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Вашингтоне

01.08.2017 10:17 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно начала выступление на турнире Citi Open в Вашингтоне (призовой фонд — $ 226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке Соболенко, занимающая 121-е место в мировом рейтинге, переиграла посеянную на турнире под третьим номером 34-ю ракетку планеты американку Лорен Дэвис в двух сетах — 7:5, 6:3.

В матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко будет соперничать с победительницей встречи между немецкой теннисисткой Сабин Лисицки (190-й номер рейтинга WTA) и гречанкой Валентини Грамматикопулу (179).

На мужском турнире Generali Open в австрийском Кицбюэле (призовой фонд — 482 тыс. евро) белорусско-чилийский тандем Андрей Василевский / Ханс Подлипник-Кастильо вышел в ¼ финала, победив бразильско-итальянский дуэт Рожерио Дутра Силва / Паоло Лоренци — 6:3, 6:2.

Здесь сыграет и белорус Максим Мирный, партнером которого впервые будет австрийский теннисист Филипп Освальд. В стартовом матче они встретятся с австрийской парой Геральд Мельцер / Тристан-Самуэль Вайсборн.

Еще один белорус Александр Бурый и Николоз Басилашвили из Грузии сыграют в первом раунде с аргентинцем Орасио Сабальосом и чилийцем Джулио Перальто.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно начала выступление на турнире Citi Open в Вашингтоне.

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