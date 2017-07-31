Выходные в Турции: пять смертей и никакого криминала





За прошедшие выходные на различных турецких курортах скончалось 5 российских туристов

Четверо отдыхающих умерли во время купания, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Ростуризма. Причиной их смерти в агентстве назвали «проблемы со здоровьем».

Никакого криминала

Днем ранее в генконсульстве России в Анталье сообщили, что в средиземноморском Кемере скончалась 36-летняя Оксана Астафьева. При этом дипломаты подчеркнули, что смерть наступила по естественным причинам.

«Нет никаких оснований считать, что это криминал», — заверили журналистов в ведомстве, обратив внимание на то, что за последний месяц на отдых в Турцию выехали более 750 тысяч россиян.

По данным турецких СМИ, Астафьева умерла из-за осложнений, вызванных астмой, во время купания в море. В бессознательном состоянии туристку доставили в городскую больницу, однако спасти ее не удалось.

Также сообщалось, что женщина забыла в номере отеля ингалятор, который мог бы помочь купировать приступ астмы.

Череда смертей

Еще о двух смертях российских туристов в субботу сообщила газета Milliyet. Один из них, 56-летний Александр Шевченко, потерял сознание на пляже в районе курорта Манавгат и умер по пути в больницу. Вторая, 47-летняя Татьяна Логинова, скончалась от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта.

Во вторник в том же Кемере был найден мертвым россиянин Дмитрий Садовников. По информации портала HaberTurk, мужчину, лежащего у бассейна в рекреационной зоне пятизвездочного отеля, обнаружила его супруга. Работники отеля вызвали скорую, однако прибывшие врачи констатировали смерть Садовникова.

Как пишет HaberTurk, во время отдыха мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

Как избежать опасности?

Во избежание несчастных случаев Ростуризм рекомендует отдыхающим «заложить в план поездки пару дней на акклиматизацию». При этом подчеркивается, что россиянам необходимо «учитывать особенности своего здоровья» и помнить о том, что Турция — страна с жарким климатом.

В Ростуризме подчеркнули, что основной причиной плохого самочувствия на отдыхе являются солнечные и тепловые удары. Чтобы их избежать, необходимо носить легкую одежду из натуральных тканей и не забывать брать с собой летний головной убор.

Ведомство также советует запастись кремом от загара и регулярно пить воду и прохладительные напитки. При этом «налегать» на спиртное категорически не рекомендуется.

Кроме того, туристам следует избегать контакта с животными. «Ни в коем случае не трогайте сами и не разрешайте детям трогать кошек, собак и других животных, потому что эти животные опасны практически во всех странах», — говорится в памятке. Угрозу для здоровья также представляют змеи, незнакомые насекомые и даже привычные для русского человека москиты и мошки.

Особого внимания заслуживает режим питания. В Ростуризме подчеркивают, что покупка продуктов у уличных торговцев почти наверняка закончится отравлением. Деликатесы национальной кухни также могут вызвать серьезное расстройство пищеварения.

«Пейте только знакомые вам напитки и соки промышленного производства и гарантированного качества, а также бутилированную или кипяченую воду. Ее же рекомендуется использовать для мытья фруктов и овощей», — сказано в рекомендации.

Пожар на пять звезд

Впрочем, не все рекомендации Ростуризма способны уберечь россиян от проблем на отдыхе в Турции. Так, в минувшие выходные трое туристов из России пострадали при пожаре в отеле в Кемере.

Огонь вспыхнул на кухне одной из элитных гостиниц, более 400 человек эвакуировали. Пострадавшие россияне отравились продуктами горения. Позднее в Ростуризме рассказали, что им удалось избежать госпитализации. «Троим россиянам, которые надышались дымом, на месте оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. Других пострадавших среди российских граждан нет», — говорилось в заявлении агентства.

В Ростуризме также сообщили, что пожар «не затронул номерной фонд отеля» и коснулся только служебных помещений. В связи с этим администрация и туроператор «Пегас Туристик», чьи отдыхающие находились в отеле, договорились не переселять их в другие гостиницы. При этом, как утверждает ведомство, жалоб в отношении турфирмы от российских граждан пока не поступало.

С вещами на выход

В минувший четверг постояльцы отеля в турецком городе Мармарис, среди которых было множество россиян, были вынуждены покинуть место отдыха из-за конфликта между собственником и арендатором гостиницы Munamar Beach.

Как рассказала РИА Новости гендиректор туроператора «Пегас Туристик» Анна Подгорная, чьи клиенты отдыхали в Munamar Beach, всех россиян разместили в номерах других отелей.

«Нам пришлось в срочном порядке искать подходящие номера, проплачивать их и развозить туристов к новым местам отдыха. То есть туристы сразу же были размещены в других отелях, по возможности в близлежащих. Поскольку сейчас загрузка отелей достигает 100%, это было сделать достаточно сложно», — сказала она журналистам.