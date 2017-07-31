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В Индии родился «беременный» младенец
01.08.2017 09:56 — Разное | Ежедневник
В животе у новорожденного младенца врачи обнаружили недоразвитый зародыш его брата-близнеца
Аномалию обнаружил в начале июля врач-рентгенолог в ходе планового УЗИ матери в госпитале маленького городка Мумбра, передает
По информации издания, плод был около семи сантиметров в длину и весил около 150 граммов — у него успели сформироваться мозг, руки и ноги. Врачи смогли успешно удалить эмбриона-паразита. Операцию провели в другой клинике в городе Тхана. Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо.
«Ребенок чувствует себя отлично, совсем скоро мать сможет его покормить», — приводит издание слова одного из врачей.
Эта аномалия называется «эмбрион в эмбрионе» и встречается крайне редко — лишь при одной беременности из 500 тысяч.
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В животе у новорожденного младенца врачи обнаружили недоразвитый зародыш его брата-близнеца
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