МИНСК, 1 авг — Sputnik. Ефрейтор-контрактница Анна Ковалевская заняла первое место в этапе по огневой подготовке "Снайпер" в рамках конкурса "Воин Содружества", сообщили Sputnik в министерстве обороны Беларуси.

Этап прошел накануне на полигоне 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования. Основной задачей являлась проверка навыков стрельбы из автомата АК-47. Мужчины и женщины состязались в отдельных зачетах.

"Первое место — у представительницы белорусской команды ефрейтора контрактной службы Анны Ковалевской", — рассказали в Минобороны.

Второе место заняла представительница Казахстана, третье — у россиянки. Обладательницы второго и третьего мест — также контрактницы.

Среду мужчин два первых места в стрельбе из автомата заняли военнослужащие из Казахстана, третье место — у белоруса, старшины Артема Пушнева.