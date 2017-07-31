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Белоруска стала лучшим стрелком из АК-47 в конкурсе "Воин Содружества"
01.08.2017 10:20 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Ефрейтор-контрактница Анна Ковалевская заняла первое место в этапе по огневой подготовке "Снайпер" в рамках конкурса "Воин Содружества", сообщили Sputnik в министерстве обороны Беларуси.
Этап прошел накануне на полигоне 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования. Основной задачей являлась проверка навыков стрельбы из автомата АК-47. Мужчины и женщины состязались в отдельных зачетах.
"Первое место — у представительницы белорусской команды ефрейтора контрактной службы Анны Ковалевской", — рассказали в Минобороны.
Второе место заняла представительница Казахстана, третье — у россиянки. Обладательницы второго и третьего мест — также контрактницы.
Среду мужчин два первых места в стрельбе из автомата заняли военнослужащие из Казахстана, третье место — у белоруса, старшины Артема Пушнева.
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В мужском зачете белорусский военослужащий занял третье место, два первых - представители из Казахстана.
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