ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российским легкоатлетам запретили петь и слушать гимн во время чемпионата мира

01.08.2017 10:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским спортсменам исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира в Лондоне. Об этом сообщается в регламенте участия нейтральных спортсменов на ЧМ, опубликованном на сайте IAAF.

«Национальный гимн страны нейтрального спортсмена не может исполняться при помощи средств звуковоспроизведения или, а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия», — говорится в регламенте. Отмечается, что запрет включает в себя, «но не ограничивается соревновательным стадионом, разминочными аренами, зоной регистрации, тренировочными аренами и отелями».

IAAF также запретила россиянам использовать спортивную форму цветов национального флага и изображать символы страны на теле.

В чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне, примут участие 19 россиян. Все они будут выступать под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за многочисленных случаев использования допинга.

24 июля IAAF отказалась допустить информатора Всемирного антидопингового агентства, (WADA) бегунью Юлию Степанову к участию в чемпионате мира.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским спортсменам исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска стала лучшим стрелком из АК-47 в конкурсе "Воин Содружества"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика