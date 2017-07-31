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Семейство Клуни пожертвует более 2 миллионов долларов на развитие школ для сирийских детей

01.08.2017 10:39 — Разное | Ежедневник  
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Семейство Клуни пожертвует более 2 миллионов долларов на развитие школ для сирийских детей

Техническим оснащением школ займутся Google и HP

Знаменитый актер Джордж Клуни и его жена Амалия заявили, что направят 2,25 млн долларов на развитие семи школ для 3 тысяч детей сирийских беженцев, которые живут в Ливане, сообщают информагентства.

Семья Клуни, которая недавно пополнилась близнецами, отмечает, что школьное образование поможет изменить к лучшему жизнь тысяч молодых сирийцев, поможет им стать полноценной частью общества.

В проекте также принимают участие такие гиганты, как Google и HP. Они обещают заняться техническим оснащением школ. Общее финансирование проекта составит свыше 3 млн долларов.

Министр образования Ливана отметил, что Бейрут «глубоко признателен» за подобную помощь.

 
 
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