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Семейство Клуни пожертвует более 2 миллионов долларов на развитие школ для сирийских детей
01.08.2017 10:39 — Разное | Ежедневник
Техническим оснащением школ займутся Google и HP
Знаменитый актер Джордж Клуни и его жена Амалия заявили, что направят 2,25 млн долларов на развитие семи школ для 3 тысяч детей сирийских беженцев, которые живут в Ливане, сообщают информагентства.
Семья Клуни, которая недавно пополнилась близнецами, отмечает, что школьное образование поможет изменить к лучшему жизнь тысяч молодых сирийцев, поможет им стать полноценной частью общества.
В проекте также принимают участие такие гиганты, как Google и HP. Они обещают заняться техническим оснащением школ. Общее финансирование проекта составит свыше 3 млн долларов.
Министр образования Ливана отметил, что Бейрут «глубоко признателен» за подобную помощь.
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Техническим оснащением школ займутся Google и HP
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