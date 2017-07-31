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Вертолет коснулся земли хвостовым винтом на фестивале #ПРОНЕБО

01.08.2017 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Винтокрылая машина выполняла фигуры высшего пилотажа под музыку, и в один момент ее хвостовой винт коснулся земли.

Вертолет коснулся земли хвостовым винтом на фестивале #ПРОНЕБО
© Sputnik / Александр Шурмелев
Видеофакт: вертолетные гонки на втором дне фестиваля #ПРОНЕБО

Казалось, вертолет мог в этот момент упасть на землю, однако пилот вовремя увел машину в небо.

Неизвестно, был ли такой опасный трюк запланирован пилотом вертолета, или ему повезло в последний момент выровнять Ми-2, однако в любом случае летчик продемонстрировал отменные навыки управления.

 
 
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Ювелирное мастерство владения техникой показал пилот вертолета Ми-2 на фестивале #ПРОНЕБО, который прошел в минувшие выходные на аэродроме в Боровой под Минском....

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