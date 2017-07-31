Вертолет коснулся земли хвостовым винтом на фестивале #ПРОНЕБО

Винтокрылая машина выполняла фигуры высшего пилотажа под музыку, и в один момент ее хвостовой винт коснулся земли.



© Sputnik / Александр Шурмелев Видеофакт: вертолетные гонки на втором дне фестиваля #ПРОНЕБО

Казалось, вертолет мог в этот момент упасть на землю, однако пилот вовремя увел машину в небо.

Неизвестно, был ли такой опасный трюк запланирован пилотом вертолета, или ему повезло в последний момент выровнять Ми-2, однако в любом случае летчик продемонстрировал отменные навыки управления.