Москович: раньше мы делились своей культурой, а сейчас все критикуем /

Знаменитый музыкант Константин Москович поделился с радио Sputnik Молдова мнением о том, какую роль в советские времена играли в воспитании патриотизма и развитии молодого поколения сельские клубы и дома культуры, и как сказывается их отсутствие на нынешнем культурном уровне населения.

"Сейчас говорят — все, что было раньше, почему-то было плохо. Но когда начинаешь рассматривать, я например, вспоминаю свое детство, детский сад с хорошо организованной программой, не только культурной и развлекательной, но и воспитательной и учебной. Потом музыкальные школы, Дворец пионеров, где каждый ребенок бесплатно мог получить воспитание или развитие в той или иной сфере — не только искусства, но и техники. В деревне, где я родился, все это было, чего не скажешь сейчас о нынешней молодежи", — говорит Москович.

По мнению знаменитого музыканта, патриотизм в современном создании, особенно у молодых людей, постепенно заменяется чуждой культурой и чуждыми интересами.

"Я не хочу сказать, что было все идеально, потому что все замешано на человеческом факторе, и всегда есть перегибы, но если смотреть целостно, то была общая страна, люди больше общались, несмотря на то, что говорили на разных языках. И у нас была возможность делиться своей культурой и ездить по всему бывшему СССР. А сейчас, наверное, модно все критиковать, чтобы быть удобным в том или ином политическом направлении", — считает Москович.

Комментарий народного артиста Молдовы, прославленного наиста Константина Московича слушайте на радио Sputnik Беларусь.