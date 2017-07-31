КНР никому не позволит отнять у себя и пядь земли

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Китай никогда не будет расширять свои границы за счет других, но и никому не позволит "отколоть" хотя бы часть своей территории, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии, посвященной празднованию 90-й годовщины Народно-освободительной армии Китая.



© REUTERS Лукашенко назвал образцовой работу Минска и КНР в военной сфере

"Китайский народ любит мир, мы никогда не станем агрессором и не будем расширять свои границы за счет других. Но мы также никогда не позволим ни одному человеку, организации или политической партии отнять у Китая хоть часть его территории когда бы то ни было, в какой бы то ни было форме", — заявил китайский лидер.

Самая многочисленная армия мира — Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник отмечает 90-ю годовщину своего создания, и, как показывают события последних лет, КНР активно стремится занять почетное место в ряду стран с наиболее мощным военным потенциалом, как техническим, так и людским.

История Народно-освободительной армии началась с Наньчанского восстания 1 августа 1927 года, когда расквартированные в Наньчане армейские части выступили против антикоммунистического переворота, организованного партией Гоминьдан. В ходе наньчанских событий сформировалось ядро будущего руководства КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю, по словам лидера Китая, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать. Для этих целей он инициировал масштабное реформирование ВС, которое касается не только обновления "железа", но предусматривает и жесткую борьбу с процветающей коррупцией в рядах вооруженных сил, а также усиление боевого духа личного состава.

Юбилей НОАК стал одним из крупнейших событий 2017 года, в связи с этим во всех городах страны проводятся тематические мероприятия. В Пекине одним из наиболее долгожданных событий для всех, кто интересуется историей китайских ВС, стало открытие экспозиции Военного музея народной революции Китая, где в десятках залов представлены исторические документы, более 1 тысячи фотографий, личные вещи наиболее значимых лиц НОАК.