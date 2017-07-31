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Трагедия под Пуховичами: пенсионер устроил резню в дачном поселке

01.08.2017 11:08 — Разное | БДГ  
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Утром 31 июля в садовом товариществе возле Пухович разыгралась трагедия: мужчина набросился с ножом на соседей, а потом нанес себе смертельные травмы.

Трагедия произошла в садовом товариществе возле деревни Мощеново в Пуховичском районе. Утром мужчина 1951 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убил во дворе одного из дачных домов хозяйку ножом, после чего пошел в другой дом и напал там на пожилую женщину. Ей удалось вырваться, но она получила серьезные травмы. Серьезные ранения получил еще один человек, обе жертвы были госпитализированы с резанными ранами.

Люди вызвали милицию, по информации некоторых СМИ, которые ссылаются на очевидцев, мужчина после нападения убежал и закрылся в своем доме. На место прибыл наряд ОМОН, который вскрыл помещение. Там был обнаружен предполагаемый преступник, он был ранен. Позднее стало понятно, что он ударил себя в грудь ножом. Мужчину увезли в больницу, где пенсионер скончался от полученной раны в 11.20.

О причинах произошедшего пока ничего не известно. НН пишет  о том, что мужчина много и часто пил, страдал от навязчивой идеи остаться без дачного домика и квартиры в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 31 июля в садовом товариществе возле Пухович разыгралась трагедия: мужчина набросился с ножом на соседей, а потом нанес себе смертельные травмы.

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