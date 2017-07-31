ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дочь экс-первой ракетки мира попросила отца не распускать сплетни

01.08.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, попросила отца не распускать сплетни. Запись 18-летняя модель сделала на своей странице в Twitter.


Фото: instagram.com/alesyakaf

«Передайте Е. А. (Евгению Александровичу. — Прим. „Ленты.ру“), что он достал своим твиттером сплетни пускать», — написала Кафельникова и спустя несколько часов удалила твит.

В пятницу, 28 июля, СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию. По другим данным, она отравилась алкоголем и не была в больнице.

В тот же день 43-летний Кафельников на своей странице в Twitter назвал себя отцом-неудачником и посетовал на употребляемые дочерью наркотики.

Экс-первая ракетка мира: Я попал в «ад»! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, попросила отца не распускать сплетни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Золото World of Warcraft стало дороже венесуэльской валюты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика