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Дочь экс-первой ракетки мира попросила отца не распускать сплетни
Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, попросила отца не распускать сплетни. Запись 18-летняя модель сделала на своей странице в
«Передайте Е. А. (Евгению Александровичу. — Прим. „Ленты.ру“), что он достал своим твиттером сплетни пускать», — написала Кафельникова и спустя несколько часов удалила твит.
В пятницу, 28 июля, СМИ
В тот же день 43-летний Кафельников на своей странице в Twitter назвал себя отцом-неудачником и посетовал на употребляемые дочерью наркотики.
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Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, попросила отца не распускать сплетни.
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