Золото World of Warcraft стало дороже венесуэльской валюты

Курс золота, внутриигровой валюты MMOРПГ World of Warcraft, в июле превысил курс венесуэльского боливара на черном рынке. Об этом сообщает The Blaze. Один доллар США стоит 8385 единиц золота WoW, тогда как курс боливара составляет почти 8,5 тысячи к доллару. По другим источникам, на которые ссылается dolartoday, он достигает 11,2 тысячи за доллар.



Фото: Reuters

Реальные деньги в WoW конвертируются в виртуальные через жетоны, которые можно продать на аукционе за игровое золото. Один жетон стоит в Северной Америке 20 долларов.

Курс боливара рухнул в последние месяцы. Еще в мае за один доллар США можно было выручить 279 боливаров. В июне стоимость венесуэльской валюты упала приблизительно в полтора раза, а в июле падение ускорилось.

Ожидается, что по итогам года инфляция в Венесуэле достигнет 720 процентов, а в следующем году ускорится до 2000 процентов.

Затяжной экономический кризис в Венесуэле вызвало падение цен на нефть в 2014 году. В ноябре 2016-го газета The Independent сообщила, что из-за гиперинфляции магазины страны вынуждены принимать купюры на вес. Местные жители ходят за покупками с рюкзаками и сумками, наполненными наличными. Тогда же власти запретили государственным и частным банкам выдавать через отделения и банкоматы более 10 тысяч боливаров (около пяти долларов) в день.