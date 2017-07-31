﻿ Клип Алисы Вокс про школьников на митингах удалили с YouTube. 21.by
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Клип Алисы Вокс про школьников на митингах удалили с YouTube

01.08.2017 11:13 — Разное | Tut.by  
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Клип «Малыш» бывшей вокалистки «Ленинграда» Алисы Вокс удалили с ее канала на YouTube. В ролике, опубликованном 15 мая 2017 года, певица в образе учительницы велела митингующим школьникам «учиться на ошибках» и советовала «не лезть в политику».


Пользователи «ВКонтакте» обратили внимание на пропажу ролика 26 июля. В Твиттере об этом писали еще 22 июля.

Общее количество просмотров на канале Вокс упало. Певица оставила упоминания клипа в своем Инстаграме.

Ранее AFISHA.TUT.BY сообщала о выходе нового клипа Алисы Вокс. Композиция рассказывает о школьнике, приходящем на митинг. У него есть проблемы с орфографией и знанием истории. Алиса Вокс читает наставления нерадивому школьнику в образе учительницы в строгом костюме.

17 мая «Медуза» со ссылкой на источники сообщила, что клип «Малыш» снят за 2 миллиона российских рублей в рамках государственного заказа. Затем «Дождь» установил, что заказчиком видео выступил бывший сотрудник администрации президента РФ.

Представители Вокс никак не комментировали удаление видео. Копии «Малыша» публиковали другие пользователи, они до сих пор доступны.

 
 
Ссылка на источник 44
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Ролик был посвящен антикоррупционным акциям и якобы сделан по госзаказу.

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