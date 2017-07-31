Клип Алисы Вокс про школьников на митингах удалили с YouTube

Клип «Малыш» бывшей вокалистки «Ленинграда» Алисы Вокс удалили с ее канала на YouTube. В ролике, опубликованном 15 мая 2017 года, певица в образе учительницы велела митингующим школьникам «учиться на ошибках» и советовала «не лезть в политику».





Пользователи «ВКонтакте» обратили внимание на пропажу ролика 26 июля. В Твиттере об этом писали еще 22 июля.

С ютуба пропал клип Алисы Вокс — Малыш.

Она решила не лезть в политику, а подучить матчасть? https://t.co/RjCNPpFVLQ pic.twitter.com/QAMuJ9EeNl — Скучная Правда (@gabrielle_noire) 22 июля 2017 г.

Общее количество просмотров на канале Вокс упало. Певица оставила упоминания клипа в своем Инстаграме.

Новый клип «МАЛЫШ» уже можно посмотреть на моём официальном канале YouTube! Активная ссылка в описании профиля. #алисавокс #alisavox #ктосама #ктосама #малыш Публикация от Алиса Вокс (@alisavox) Май 15 2017 в 1:03 PDT

Ранее AFISHA.TUT.BY сообщала о выходе нового клипа Алисы Вокс. Композиция рассказывает о школьнике, приходящем на митинг. У него есть проблемы с орфографией и знанием истории. Алиса Вокс читает наставления нерадивому школьнику в образе учительницы в строгом костюме.

17 мая «Медуза» со ссылкой на источники сообщила , что клип «Малыш» снят за 2 миллиона российских рублей в рамках государственного заказа. Затем «Дождь» установил , что заказчиком видео выступил бывший сотрудник администрации президента РФ.

Представители Вокс никак не комментировали удаление видео. Копии «Малыша» публиковали другие пользователи, они до сих пор доступны.