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Клип Алисы Вокс про школьников на митингах удалили с YouTube
Клип «Малыш» бывшей вокалистки «Ленинграда» Алисы Вокс
Пользователи «ВКонтакте»
Общее количество просмотров на канале Вокс упало. Певица оставила упоминания клипа в своем Инстаграме.
Ранее AFISHA.TUT.BY
17 мая «Медуза» со ссылкой на источники
Представители Вокс никак не комментировали удаление видео. Копии «Малыша» публиковали другие пользователи, они до сих пор доступны.
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Ролик был посвящен антикоррупционным акциям и якобы сделан по госзаказу.
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