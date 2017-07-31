﻿ Пять дешевых способов сделать в квартире прохладней. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пять дешевых способов сделать в квартире прохладней

01.08.2017 11:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лето выдалось холодным. Но жаркие августовские дни из летней программы, как ни странно, в этом году небесная канцелярия не вычеркнула. И мы напоминаем о традиционных и нетрадиционных способах охлаждения жилья для тех, кто не поставил кондиционер.


Фото сайта lordx.com.u

1. «Отрубить» источники нагрева

Солнце нагревает стены дома и комнаты через окна. Со стенами сделать ничего не получится, а вот окна можно закрыть. Идеальный вариант — светоотражающие роллеты и специальная светоотражающая пленка. Экономный вариант — пищевая фольга, закрепленная на скотч — на окна, в которые попадает слишком много солнца. Можно «упаковать» верхние две трети окна — чтобы свет все-такие поступал в помещение.


Не очень эстетично, но дешево и практично. Фото сайта:

Проветривать квартиру имеет смысл вечером и ночью. Если в квартире днем никого нет, лучше оставлять окна закрытыми.
Стоит перекрыть горячую воду в полотенцесушителе — если в ванной не слишком влажно.

2. Улучшить вернтилятор

Тут ничего нового — мощнее его делают бутылки со льдом. Рядом или прямо на нем.


3. Вода, везде вода

Дедовский способ — развесить по квартире мокрые простыни — это тоже поможет охладить помещение. Правда, ненадолго. Придется простыни регулярно смачивать ледяной водой. Можно намочить шторы. Влажная уборка, сделанная с использованием ледяной воды, тоже снижает температуру. Но, увы, не столь значительно, чтобы справится с температурой «за тридцать».

4. Купить охладитель

Его принцип — тот же, что у вентилятора с бутылками холодной воды, только мощность охлаждения повыше. Выглядит как напольный конвектор.


Фото сайта vtscomfort.ru

Он экологичен и непривередлив. Но минусы тоже очевидные: его нужно где-то хранить 350 дней в году, да и стоит он от 240 рублей.

5. Сделать охладитель самому

На Youtube.com есть отличный ролик, как из подручных средств и недорогого вентилятора для вытяжки сделать охладитель. Вытяжной вентилятор можно купить в Беларуси за 25−35 рублей. Большая бутылка из-под воды есть практически в каждом доме. Скотч и проволока — тоже.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Следствие ищет свидетелей ДТП, произошедшего в мае в Крупском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика