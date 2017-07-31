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В Минтруда пояснили, почему на предприятиях увольняют больше работников, чем нанимают новых

01.08.2017 11:24 — Разное | Tut.by  
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Предприятия восьмой месяц подряд активнее увольняют работников, чем нанимают новых. В июне организации, по официальной статистике, приняли на работу 57 тысяч человек, а «ушли» — на 4,1 тысячи, или 6,8%, больше. И такая тенденция наблюдается продолжительное время. За прошедшие полтора года только в сентябре и октябре число принятых человек превышало число уволенных на 113 и три тысячи соответственно. Если же посмотреть на годовые данные, то в Беларуси шесть лет подряд больше увольняют, чем принимают на работу, пишут naviny.by.


Фото: Reuters

Почему уволенных больше нанятых?

Основной причиной такой тенденции начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун считает демографический фактор.

«С 2008 года у нас начала уменьшаться численность населения, — говорит специалист. — Соответственно, с 2011 года (там был лаг в три года) уменьшается численность занятого населения и списочная численность работников на предприятиях. То есть больше человек уходят с рынка труда (тех, кто уже вышли за пределы трудоспособного возраста), чем появляется новых молодых работников».

Менее существенным фактором Токун считает экономический. Чтобы повысить производительность труда и конкурентоспособность продукции, предприятия модернизируют производство, что приводит к сокращениям персонала, либо просто оптимизируют персонал.

«Предприятия оптимизируются, модернизируются, повышают производительность, и, естественно, часть людей уходит и по экономическим причинам», — отметил начальник управления политики занятости Минтруда и соцзащиты.

Ранее влияние на рынок труда также оказывал миграционный фактор. До кризиса в России белорусы массово уезжали на заработки. В конце 2014 года гастарбайтеры стали возвращаться.

«Люди возвращаются из России, ищут работу у нас, поскольку при схожих доходах за вычетом средств на проживание и питание на руки получается примерно одна и та же сумма. Я бы не ставил миграцию как определяющий фактор снижения списочной численности», — подчеркнул Олег Токун.

Что ждет рынок труда в будущем?

В Исследовательском центре ИПМ ожидают дальнейшего сокращения занятости в Беларуси. На рынок труда по-прежнему будет оказывать влияние демографический и экономический факторы.

«Демографический фактор сохраняется, а что касается экономического фактора, то мы предполагаем, что будет продолжаться достаточно жесткая макроэкономическая политика, — прогнозирует экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович. —  Соответственно, не будет стимулироваться внутренний спрос, и особых возможностей по увеличению занятости не предвидится. Потенциал долгосрочного экономического роста у нас низкий. Тенденций к его увеличению особо не наблюдается. Это все сдерживает возможности по найму».

В целом, эксперт не видит причин для роста занятости в Беларуси. Это значит, что годовом выражении число уволенных белорусов будет по-прежнему превышать число трудоустроенных.

Напомним, в последний раз организации активнее трудоустраивали, чем увольняли, в октябре прошлого года.

За 2016 год предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше.

При этом в Беларуси продолжает сокращаться число безработных. На начало июля в Беларуси было 34,2 тысячи официальных безработных. Это на 3,3 тысячи человек меньше, чем в июне. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% от экономически активного населения.

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За прошедшие полтора года только в сентябре и октябре число принятых человек превышало число уволенных на 113 и три тысячи соответственно.

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