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В Минтруда пояснили, почему на предприятиях увольняют больше работников, чем нанимают новых
Предприятия восьмой месяц подряд активнее
Почему уволенных больше нанятых?
Основной причиной такой тенденции начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун считает демографический фактор.
«С 2008 года у нас начала уменьшаться численность населения, — говорит специалист. — Соответственно, с 2011 года (там был лаг в три года) уменьшается численность занятого населения и списочная численность работников на предприятиях. То есть больше человек уходят с рынка труда (тех, кто уже вышли за пределы трудоспособного возраста), чем появляется новых молодых работников».
Менее существенным фактором Токун считает экономический. Чтобы повысить производительность труда и конкурентоспособность продукции, предприятия модернизируют производство, что приводит к сокращениям персонала, либо просто оптимизируют персонал.
«Предприятия оптимизируются, модернизируются, повышают производительность, и, естественно, часть людей уходит и по экономическим причинам», — отметил начальник управления политики занятости Минтруда и соцзащиты.
Ранее влияние на рынок труда также оказывал миграционный фактор. До кризиса в России белорусы массово уезжали на заработки. В конце 2014 года гастарбайтеры стали возвращаться.
«Люди возвращаются из России, ищут работу у нас, поскольку при схожих доходах за вычетом средств на проживание и питание на руки получается примерно одна и та же сумма. Я бы не ставил миграцию как определяющий фактор снижения списочной численности», — подчеркнул Олег Токун.
Что ждет рынок труда в будущем?
В Исследовательском центре ИПМ ожидают дальнейшего сокращения занятости в Беларуси. На рынок труда по-прежнему будет оказывать влияние демографический и экономический факторы.
«Демографический фактор сохраняется, а что касается экономического фактора, то мы предполагаем, что будет продолжаться достаточно жесткая макроэкономическая политика, — прогнозирует экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович. — Соответственно, не будет стимулироваться внутренний спрос, и особых возможностей по увеличению занятости не предвидится. Потенциал долгосрочного экономического роста у нас низкий. Тенденций к его увеличению особо не наблюдается. Это все сдерживает возможности по найму».
В целом, эксперт не видит причин для роста занятости в Беларуси. Это значит, что годовом выражении число уволенных белорусов будет по-прежнему превышать число трудоустроенных.
Напомним, в последний раз организации активнее трудоустраивали, чем увольняли,
За 2016 год предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше.
При этом в Беларуси
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За прошедшие полтора года только в сентябре и октябре число принятых человек превышало число уволенных на 113 и три тысячи соответственно.
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